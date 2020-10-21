Лига Чемпионов
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Тете - лучший игрок матча Реал - Шахтер по версии WhoScored
Однозначно лучший
Известный статистический портал WhoScored подвел итоги
Лучшим игроком матча с оценкой 8.6 был признан полузащитник "горняков" Тете, который забил гол и отдал ассист. Также высокую оценку 8.0 получил у "горняков" Соломон.
В свою очередь, лучшим игроком "Реала" с оценкой 7,8 был признан Лука Модрич.
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Комментарии (3)
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grasshopper1 (Харьков)
21.10.2020 в 23:11
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ShtanGa (Славське)
21.10.2020 в 23:05
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 23:01
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