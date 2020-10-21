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Тете - лучший игрок матча Реал - Шахтер по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Однозначно лучший

Тете - лучший игрок матча Реал - Шахтер по версии WhoScored
Новина українською

Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" (2:3).

Лучшим игроком матча с оценкой 8.6 был признан полузащитник "горняков" Тете, который забил гол и отдал ассист. Также высокую оценку 8.0 получил у "горняков" Соломон.

В свою очередь, лучшим игроком "Реала" с оценкой 7,8 был признан Лука Модрич.

Тете - лучший игрок матча Реал - Шахтер по версии WhoScored - изображение 1
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В статье: Лука Модрич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Манор Соломон Тете
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Комментарии (3)
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grasshopper1 (Харьков)
21.10.2020 в 23:11
Корниенко третий. Как по мне может поспорить с Соломоном
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+1
0
ShtanGa (Славське)
21.10.2020 в 23:05
Мені Антоніо більш сподобався
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0
0
avatar
Инспектор ( )
21.10.2020 в 23:01
Начнут растаскивать Шахтер уже зимой
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0
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