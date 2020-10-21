Тете - лучший игрок матча Реал - Шахтер по версии WhoScored

Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" (2:3).

Лучшим игроком матча с оценкой 8.6 был признан полузащитник "горняков" Тете, который забил гол и отдал ассист. Также высокую оценку 8.0 получил у "горняков" Соломон.

В свою очередь, лучшим игроком "Реала" с оценкой 7,8 был признан Лука Модрич.