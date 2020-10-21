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Зидан: По крайней мере, Реал поборолся во втором тайме

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итоги от проигравшей стороны

Зидан: По крайней мере, Реал поборолся во втором тайме
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал свой комментарий после поражения в матче с "Шахтером".

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"Плохой вечер. По крайней мере, мы поборолись во втором тайме. Игроки раздражены. Это логично, ведь они чемпионы. Мы должны найти решения. Это моя работа. Такие матчи не должны повторяться", - приводит слова француза сайт УЕФА.

Отметим, что на выходных "сливочные" сыграют против "Барселоны", а уже во вторник - против "Интера".

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В статье: Зинедин Зидан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
21.10.2020 в 23:34
Поборолся с кем? С детьми?!
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