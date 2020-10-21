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Зидан: По крайней мере, Реал поборолся во втором тайме
Итоги от проигравшей стороны
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал свой комментарий после поражения в матче с "Шахтером".
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"Плохой вечер. По крайней мере, мы поборолись во втором тайме. Игроки раздражены. Это логично, ведь они чемпионы. Мы должны найти решения. Это моя работа. Такие матчи не должны повторяться", - приводит слова француза сайт УЕФА.
Отметим, что на выходных "сливочные" сыграют против "Барселоны", а уже во вторник - против "Интера".
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Комментарии (1)
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svat1303 (Днепр)
21.10.2020 в 23:34
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