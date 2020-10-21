Зидан: По крайней мере, Реал поборолся во втором тайме

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал свой комментарий после поражения в матче с "Шахтером".

"Плохой вечер. По крайней мере, мы поборолись во втором тайме. Игроки раздражены. Это логично, ведь они чемпионы. Мы должны найти решения. Это моя работа. Такие матчи не должны повторяться", - приводит слова француза сайт УЕФА.

Отметим, что на выходных "сливочные" сыграют против "Барселоны", а уже во вторник - против "Интера".