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Тете: Раньше я играл за Реал в видеоигры, поэтому счастлив обыграть его в Мадриде
Герой матча - о победе над Реалом
Полузащитник "Шахтера" Тете прокомментировал победу своей команды в матче
"Конечно, мы очень рады победить "Реал" здесь, в Мадриде.
Как я уже говорил раньше, я всегда мечтал сыграть против "Реала". Раньше я играл за него в видеоигры и поэтому счастлив, что забил и уезжаю домой с победой", - сказал Тете.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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