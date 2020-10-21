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Тете: Раньше я играл за Реал в видеоигры, поэтому счастлив обыграть его в Мадриде

Лига Чемпионов
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Герой матча - о победе над Реалом

Тете: Раньше я играл за Реал в видеоигры, поэтому счастлив обыграть его в Мадриде
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Лиги чемпионов над "Реалом" (3:2).

"Конечно, мы очень рады победить "Реал" здесь, в Мадриде.

Как я уже говорил раньше, я всегда мечтал сыграть против "Реала". Раньше я играл за него в видеоигры и поэтому счастлив, что забил и уезжаю домой с победой", - сказал Тете.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Тете
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