  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лига Чемпионов. Интер – Боруссия М 2:2. Ничья в пользу Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Чемпионов. Интер – Боруссия М 2:2. Ничья в пользу Шахтера

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В квартете B намечается классовый переворот

Лига Чемпионов. Интер – Боруссия М 2:2. Ничья в пользу Шахтера
UA-Футбол
Новина українською

"Интер" и "Боруссия" сыграли вничью (2:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Излишняя осторожность Антонио Конте в очередной раз сыграла против него в самом престижном клубном турнире Европы. Выдав скучный первый тайм, команды выдали триллер во второй половине: на дубль Лукаку "жеребцы" ответили голами Бенсебаини с пенальти и мячом Хоффмана.

Таким образом после сегодняшнего игрового дня в квартете B единолично главенствует "Шахтер", сенсационно победивший "Реал" на выезде (2:3). Отличный задел для украинской команды перед дальнейшими турами.

Лига чемпионов. Группа В. Первый тур

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Боруссия Менхенгладбах" 2:2

Голы: Лукаку (49, 90) – Бенсебаини (63, пен), Хофманн (84)

"Интер": Ханданович – Коларов, де Врей, Д’амброзио – Перишич (Бастони, 79), Видаль, Барелла, Дармиан – Эриксен (Брозович, 79) – Санчес (Лаутаро Мартинес, 46), Лукаку

"Боруссия М": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Тюрам (Вульф, 90+5), Эмболо (Херрман, 75), Хофманн – Плеа (Штиндль, 90)

Предупреждения: Д’амброзио, Де Врей, Ханданович – Крамер

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
22.10.2020 в 00:12
Не совсем уж и в пользу. Победа Интера была бы лучше
Ответить
+1
-2
Lion Killer (Львів)
22.10.2020 в 00:16
не треба недооцінювати Шахтаря. Я про це гооворив ще після жеребкування. Не даремно кроти в півфіналі ЛЄ бігали, ой не даремно.
Ответить
0
0
Маузер
22.10.2020 в 00:24
Да, в свете борьбы за 3 место, однозначно.
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...