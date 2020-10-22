Лига Чемпионов. Интер – Боруссия М 2:2. Ничья в пользу Шахтера

"Интер" и "Боруссия" сыграли вничью (2:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Излишняя осторожность Антонио Конте в очередной раз сыграла против него в самом престижном клубном турнире Европы. Выдав скучный первый тайм, команды выдали триллер во второй половине: на дубль Лукаку "жеребцы" ответили голами Бенсебаини с пенальти и мячом Хоффмана.

Таким образом после сегодняшнего игрового дня в квартете B единолично главенствует "Шахтер", сенсационно победивший "Реал" на выезде (2:3). Отличный задел для украинской команды перед дальнейшими турами.

Лига чемпионов. Группа В. Первый тур

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Боруссия Менхенгладбах" 2:2

Голы: Лукаку (49, 90) – Бенсебаини (63, пен), Хофманн (84)

"Интер": Ханданович – Коларов, де Врей, Д’амброзио – Перишич (Бастони, 79), Видаль, Барелла, Дармиан – Эриксен (Брозович, 79) – Санчес (Лаутаро Мартинес, 46), Лукаку

"Боруссия М": Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Тюрам (Вульф, 90+5), Эмболо (Херрман, 75), Хофманн – Плеа (Штиндль, 90)

Предупреждения: Д’амброзио, Де Врей, Ханданович – Крамер