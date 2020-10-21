Олимпиакос - Марсель 1:0. Кто старался, тот и победил

Целых семь лет не играл "Марсель" в ЛЧ и вот вернулся, но лишь затем, чтобы со старта разочаровать.

До перерыва "Олимпиакос" слишком опасался контратак "Марселя", которых не было. Товен опасно бахнул издали на старте первого тайма, а Бенедетто запорол выход на ворота сразу после перерыва - вот и вся контригра. В остальном французы отбивались, страдали, иногда привозили в защите, а если переходили центр поля, то только ради того, чтобы потерять мяч.

Греки играли получше - у них получать кое-как связать три-четыре передачи под давлением. Отсюда и большее количество моментов. До перерыва опасно бил Мвила, Эль-Араби едва не внес мяч в сетку, а потом с убойной позиции пробил головой мимо.

После перерыва "Олимпиакос" еще прибавил и даже забил - Мазурас добил мяч в сетку после неудачного рикошета от Сакаи, но арбитры на ВАР увидели микроскопический офсайд. Жаль, этот мяч мог расшевелить французов. А так "Марсель" продолжил валять дурака, а "Оли" постепенно поджимал. Ранджелович однажды попал в штангу с офсайда, а удар Вальбуэна в упор с трудом отразил Манданда. Что-то назревало.

В итоге в компенсированное время вышедший со скамейки Кока забил решающий мяч головой после навеса от экс-марсельца Вальбуэна - и это абсолютно справедливо. "Олимпиакос" играл неидеально, но лучше, и заслуживал победить. Теперь у греков три очка - как и у "Ман Сити", обыгравшего "Порту" в параллельной игре. Ну а "Марселю" надо делать выводы - в его исполнении сегодня была не игра уровня Лиги чемпионов.

1-й тур. Пирей. "Георгиос Караикакис"

"Олимпиакос" - "Марсель" - 1:0

Гол: Кока, 90+1

"Олимпиакос": Жозе Са - Рафинья, Семеду, Ба, Холебас - Ранджелович (Фортунис, 78), Мвила, Бухалакис, Масурас (Кока, 84) - Вальбуэна (Папе Сиссе, 90+2), Эль-Араби (Винагре, 90+2)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье, Гуйе (Строотман, 85), Сансон (Кизанс, 76) - Товен (Жермен, 82), Бенедетто (Луис Энрике, 77), Пайет (Радоньич, 76)

Предупреждение: Кока, 90+5