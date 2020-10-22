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Реал впервые проиграл на своем поле украинской команде. Шахтер не первый раз победил в Испании

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Приятная статистика

Реал впервые проиграл на своем поле украинской команде. Шахтер не первый раз победил в Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в статусе чемпиона Испании проиграл поединок первого тура Лиги чемпионов 2:3 донецкому "Шахтеру". Это поражение для "галактикос" стало первым домашним от соперников из Украины. Ранее статистика была почти безупречной: три победы и две ничьи на своем поле против представителей Украины.

В целом же это второе поражение "Реала" в истории противостояния с украинскими клубами (во времена независимости Украины). Первое случилась в 1999-м году, когда "Реал" уступил в Киеве "Динамо" 0:2.

Для "Шахтера" это первая победа в истории над "Реалом". Но не первая победа в Испании. Ранее "горняки" били "Барсу" на ее поле 2:3, а также "Сельту" на ее поле (0:1) и "Реал Сосьедад" на его поле (0:2).

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Маузер
22.10.2020 в 01:44
Ну Барса в уже ничего не решающем для неё матче проиграла 2-3. А вот Реал...
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таврия19752009 (симферополь)
22.10.2020 в 01:07
Переписали историю
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