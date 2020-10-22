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Бавария - Атлетико 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бавария - Атлетико, Лига Чемпионов, 21 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Атлетико, которые встречались в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Действующий обладатель Кубка не оставил шансов команде Диего Симеоне. Героем стал Кингсли Коман, который оформил дубль и отдал результативную передачу. Впрочем, лучший мяч на счету Толиссо, который вколотил издалека в девятку.
Лига Чемпионов. Группа А. Первый тур
Бавария - Атлетико 4:0
Голы: Коман 28 Горецкого 41, Толиссо 68, Коман 72
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