Лига Чемпионов
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Додо после победы над мадридским Реалом оставил скромный пост
Реал уже позади
Правый латераль "
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"Продолжаем. Благодарны за все", - написал Додо под своей фотографией с матча с "сливочно-королевскими".
Напомним, что "Шахтер" на выезде в 1 туре Лиги чемпионов обыграл мадридский "Реал" 3:2. Додо вышел в старте и отыграл весь матч.
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Источник:Додо
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 09:40
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simargl (Чернигов)
22.10.2020 в 09:15
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