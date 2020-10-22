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Додо после победы над мадридским Реалом оставил скромный пост

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал уже позади

Додо после победы над мадридским Реалом оставил скромный пост
Новина українською

Правый латераль "Шахтера" бразилец Додо после победы над "Реалом" в 1 туре Лиги чемпионов оставил короткое сообщение в Инстаграме.

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"Продолжаем. Благодарны за все", - написал Додо под своей фотографией с матча с "сливочно-королевскими".

Напомним, что "Шахтер" на выезде в 1 туре Лиги чемпионов обыграл мадридский "Реал" 3:2. Додо вышел в старте и отыграл весь матч.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Додо
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Источник:
Додо

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 09:40
Красава!
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simargl (Чернигов)
22.10.2020 в 09:15
Хорошо сыграл.
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