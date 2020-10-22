Додо после победы над мадридским Реалом оставил скромный пост

Правый латераль " Шахтера " бразилец Додо после победы над "Реалом" в 1 туре Лиги чемпионов оставил короткое сообщение в Инстаграме.

"Продолжаем. Благодарны за все", - написал Додо под своей фотографией с матча с "сливочно-королевскими".

Напомним, что "Шахтер" на выезде в 1 туре Лиги чемпионов обыграл мадридский "Реал" 3:2. Додо вышел в старте и отыграл весь матч.