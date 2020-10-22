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Аякс - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Аякс - Ливерпуль, Лига Чемпионов, 21 октября 2020

Аякс - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аякс - Ливерпуль в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Именно эту пару ожидали в финале турнира в 2019-м, однако тогда амстердамцы стали жертвами своего же авантюризма. Сейчас соперники далеки от своих лучших кондиций как тогда. Поэтому и результат скромный - мерсисайдцы победили благодаря автоголу. Впрочем, опасных моментов зрители увидели немало.

Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур
Аякс - Ливерпуль 0:1
Гол: Тальяфико 35 аг

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В статье: Аякс (Амстердам) Ливерпуль
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