Аякс - Ливерпуль 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аякс - Ливерпуль в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов. Именно эту пару ожидали в финале турнира в 2019-м, однако тогда амстердамцы стали жертвами своего же авантюризма. Сейчас соперники далеки от своих лучших кондиций как тогда. Поэтому и результат скромный - мерсисайдцы победили благодаря автоголу. Впрочем, опасных моментов зрители увидели немало.

Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур

Аякс - Ливерпуль 0:1

Гол: Тальяфико 35 аг