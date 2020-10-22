Б-У-У-М! Классный гол Толиссо в матче Бавария - Атлетико. ВИДЕО

Мюнхенская "Бавария" весьма эффектно начала защиту титула сильнейшей команды Европы. Команда Ханси Флика разгромила на своем поле "Атлетико". А вишенкой на торте стал невероятный гол от француза Корентена Толиссо. На 66-й минуте тот пушечным выстрелом попал в верхний угол метров с 28-ми. Счет стал 3:0, после чего мюнхенцы добавили еще один гол. Полный видео обзор матча "Бавария" - "Атлетико" смотрите по ссылке >>