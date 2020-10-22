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Две сотни чистовиков: Нойер обогнал легенду Баварии в рейтинге сухих матчей

Лига Чемпионов
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Впереди только непробиваемый Кан

Две сотни чистовиков: Нойер обогнал легенду Баварии в рейтинге сухих матчей
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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер сыграл в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (4:0). Голкипер провел свою 200-ю сухую игру за "немецкую машину" во всех турнирах и вышел на второе место в истории клуба, опередив Зеппа Майера (199).

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Напомним, рекордсмен "Баварии" – Оливер Кан (247 матчей на ноль за 14 лет в клубе). Всего в активе Нойера 394 поединка за карьеру в мюнхенском клубе, у Майера 651, у Кана – 632.

Победа над "Атлетико" обозначила начало еще одной сильной серии "Баварии" – 17-я победа подряд в стартовом матче Лиги чемпионов. Общий счет в этих встречах также впечатляет – 42:2 в пользу команды из Мюнхена.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Оливер Кан Лига чемпионов Зепп Майер Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
FC Bayern

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