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Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"

Лига Чемпионов
(4 голосов)

За матч с "Реалом"

Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"
Новина українською

Футболист в прошлом, который выступал за "Динамо" и "Шахтер", а сегодня телеэксперт Сергей Морозов, высказался ТК Футбол о победе "горняков" в Мадриде над испанским "Реалом" (3:2) в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Что-то с Испанией происходит ...Недавно обыграли их сборную, сейчас - ведущий клуб. Впечатления разные. Во-первых, "Шахтер" вывозит из Мадрида не только три очка, но и будущее.

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Марлос - дядька Черномор, настоящий капитан! Все шло через него. Это несмотря на ошибку во втором пропущенном голе.

Думаю, ни один человек в мире не мог предположить такой результат. С таким составом.

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В статье: Марлос Сергей Морозов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 10:26
Не прив'язуйте цього ахметівського холуя до Динамо...
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+2
-3
aleks68
22.10.2020 в 10:35
вылезла суркисовская подстилка.тупой лижущий холуй это ты.стелись перед суркисами и поменьше гавкай.жаль что до сих пор не удавился.занюханная жертва аборта
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+2
-3
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Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 10:56
Так он обычный кицьколиз, который не против полизать и сурику
0
-4


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