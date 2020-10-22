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Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"
За матч с "Реалом"
Футболист в прошлом, который выступал за "Динамо" и "
Что-то с Испанией происходит ...Недавно обыграли их сборную, сейчас - ведущий клуб. Впечатления разные. Во-первых, "Шахтер" вывозит из Мадрида не только три очка, но и будущее.
Марлос - дядька Черномор, настоящий капитан! Все шло через него. Это несмотря на ошибку во втором пропущенном голе.
Думаю, ни один человек в мире не мог предположить такой результат. С таким составом.
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