Экс-игрок Динамо и Шахтера назвал Марлоса "Дядькой Черномором"

Футболист в прошлом, который выступал за "Динамо" и " Шахтер ", а сегодня телеэксперт Сергей Морозов, высказался ТК Футбол о победе "горняков" в Мадриде над испанским "Реалом" (3:2) в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Что-то с Испанией происходит ...Недавно обыграли их сборную, сейчас - ведущий клуб. Впечатления разные. Во-первых, "Шахтер" вывозит из Мадрида не только три очка, но и будущее.

Марлос - дядька Черномор, настоящий капитан! Все шло через него. Это несмотря на ошибку во втором пропущенном голе.

Думаю, ни один человек в мире не мог предположить такой результат. С таким составом.