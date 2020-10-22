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Ребров, Максимов, Калитвинцев – 23 года назад Динамо забило три безответных мяча в ворота Барсы

Лига Чемпионов
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"Сине-гранатовые" были разбиты в Киеве

Ребров, Максимов, Калитвинцев – 23 года назад Динамо забило три безответных мяча в ворота Барсы
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22 октября 1997 года "Динамо" принимало каталонскую "Барселону" в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-1997/98. На "Олимпийском" киевлянам удалось разгромить именитого соперника со счетом 3:0.

На 6-й минуте встречи Сергей Ребров красивым ударом с острого угла отправил снаряд в ворота Хеспа. Еще в первом тайме Юрий Максимов удвоил преимущество хозяев, а уже во второй половине встречи Калитвинцев подвел черту над феноменальной победой.

Отметим, что в Каталонии украинская команда побила оппонента с еще большим счетом (0:4). 5 ноября 1997-го на "Камп Ноу" отличились Шевченко (хет-трик) и Ребров. В том розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" остановил "Ювентус" на стадии четвертьфинала. В решающем матче "бьянконери" уступили "Реалу" (1:0).

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В статье: Юрий Максимов Сергей Ребров Юрий Калитвинцев Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА
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