Ребров, Максимов, Калитвинцев – 23 года назад Динамо забило три безответных мяча в ворота Барсы

22 октября 1997 года "Динамо" принимало каталонскую "Барселону" в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-1997/98. На "Олимпийском" киевлянам удалось разгромить именитого соперника со счетом 3:0.

На 6-й минуте встречи Сергей Ребров красивым ударом с острого угла отправил снаряд в ворота Хеспа. Еще в первом тайме Юрий Максимов удвоил преимущество хозяев, а уже во второй половине встречи Калитвинцев подвел черту над феноменальной победой.

???? В этот день в 1997 году @DynamoKyiv разгромило на своем поле "Барселону" 3:0 ????



???? Смотрим гол Сергея Реброва в ворота Рууда Хеспа ⚽



Какие игроки забили остальные мячи? ????#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/xTwvH2k78k — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 22, 2020

Отметим, что в Каталонии украинская команда побила оппонента с еще большим счетом (0:4). 5 ноября 1997-го на "Камп Ноу" отличились Шевченко (хет-трик) и Ребров. В том розыгрыше Лиги чемпионов "Динамо" остановил "Ювентус" на стадии четвертьфинала. В решающем матче "бьянконери" уступили "Реалу" (1:0).