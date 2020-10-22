Поражение от Схатера, в самом легком матче группы, от команды, которая далеко не пройдет. Испанские СМИ – о провале Реала

В сентябре сборная Испании победила Украину и тогда местная пресса ничего хорошего о сопернике "Фурии Рохи" не писала. Сформировалось пренебрежительное отношение, которое наблюдалось и перед ответным матчем между Украиной и Испанией. Закончилось все тем, что команда Андрея Шевченко наказала грозного оппонента и заставила говорить о себе с уважением.

"Шахтер" перед матчем с "Реалом" также не очень жаловали. Как-никак, а играли "горняки" на поле чемпиона Испании. Никто и предположить не мог, что произойдет то, что в итоге произошло. Второй раз в этом сезоне испанский футбол переживает потрясение, обусловленное встречей с украинской командой. Второй раз в сезоне испанские СМИ не понимают, что произошло.

"Это пятно, которое трудно будет стереть из истории"…

"Реал" (Мадрид) попадает в яму", - так называется отчет о матче в издании Marca. - "Реал" предал собственную историю. Он оступился в дебютном матче ЛЧ на "Альфредо Ди Стефано". На своей территории, на стадионе, который носит имя своей великой легенды... "Шахтер", опустошенный потерей бразильцев, сыграл первым номером в первом тайме, а после перерыва сохранил нужный счет, добыв исторический результат. Результат, который ставит под сомнение перспективы "белых" игроков и тренера, которые оказались неспособны выиграть теоретически самый легкий матч группы".

"Реал" в двух последних матчах не проявил ни одной своей добродетели, погрузившись в глубокую яму. "Кадис" превзошел мадридцев в Ла Лиге, где, впрочем, есть время для восстановления и исправления ошибок, а "Шахтер" приченил "сливочным" боль в Лиге чемпионов, вызвав самое крупное поражение "Реала" в тайме за последние 70 лет. Это пятно, которое трудно будет стереть из истории".

"Шахтер" автор отчета акцентировано называет бразильским: "El Shakhtar de Janeiro" прибыл в Мадрид с потерями, но бессмысленно недооценивать полуфиналиста последней Лиги Европы. Команду, которая имела в своем составе семь бразильцев с быстрыми ногами и умением танцевать с мячом... Команда Каштру воплотила в жизнь тот ужас, который "Реал" пережил в матче с "Кадисом".

"Это был позорный эпизод с возможными серьезными последствиями"

"Рентген катастрофы", - такой изобретательный заголовок красуется на AS. Он принадлежит материалу, в котором автор исследует причины упадка "Реала". Относительно отчета о матче, то в названии наблюдается определенная игра слов – "От смешного к Классическому", намекая на то, что к субботнему матчу против "Барсы" "Реал" подходит высмеянным и забавным.

"Пандемия спасла Мадрид от горячей реакции трибун. "Реал" выдал худшие 45 минут в своей новейшей истории, будучи выкупанным "Шахтером" в ванной. Это был позорный эпизод с возможными серьезными последствиями: проигрыш первого матча в группе ЛЧ, где еще есть "Интер" и Гладбах, был тревожным звоночком. После перерыва тяжелая артиллерия все же вступила в бой, но он уже был проигран".

Представляя "Шахтер", автор отчета написал, что это "Команда, которая монополизирует мяч в своем чемпионате, но ищет его в матчах Лиги чемпионов". Внимание уделено и тому факту, что "горняки" были ослаблены коронавирусными потерями.

Описав события первого тайма, автор вынес интересный промежуточный итог: "Ни до, ни после (пропущенных голов, - примечание) Мадрид не проявлял признаков жизни. В защите было решето, а впереди – штиль, несмотря на то, что Зидан приказал своим полузащитникам выдвигаться высоко на чужую половину поля. Вингеры оказались фантомными, Йович находился словно на другой планете. Это был худший Мадрид за последние десять лет, с которым "танцевала" команда, которая далеко по сетке не пройдет, и половина состава которой осталась в Украине".

"Команда из Украины использовала свои шансы, которые "Реал" подносил ей на подносе"...

Уже знакомый нам автор-философ из Mundo Deportivo не позволил себе проявления неуважения по отношению к "Шахтеру" или украинскому футболу в целом. Больше акцентировал внимание на кризисе "Реала". "После падения в матче с "Кадисом", - пишет автор, - повлекшего за собой удар по имиджу мадридцев, подопечные Зидана снова проиграли – на этот раз "Шахтеру" в Лиге чемпионов. Их имидж немного улучшился во втором тайме, но в первом было то же, что и с "Кадисом". С той только разницей, что команда из Украины использовала свои шансы, которые "Реал" подносил ей на подносе".

Начало второго тайма автор описал так: "На протяжении пяти минут (два гола в ворота "Шахтера", - примечание) "Реал" сделал больше, чем в течение целого первого тайма матча с "Шахтером", который никак не развалился. По сути, "горняки" могли забить еще больше и бесповоротно обречь Мадрид на поражение, но ошибки защитников исправлял Куртуа"...

"Вечеринка "Шахтера" продолжилась"...

"От падения в матче с "Шахтером" Мадрид не спасает даже ВАР", - делает акцент на судействе автор отчета на Sport.es. Интересно, что в первом же предложении материала название украинской команды написано с ошибкой – "Skhatar" ("Схатар").

"Зидан больше думал о субботнем Эль-Класико, чем о ближайшем сопернике", - наконец хоть кто-то среди испанских журналистов сделал акцент на этом важном аспекте, подкрепив предположение теми фактами, что в резерве остались основные для "Реала" Бензема и Кроос. Описывая события матча, дальше автор не допускал ошибок в названии украинской команды. Написал: "Шахтер" даже не верил, что так легко может добираться до владений Куртуа. Но потом поверил в это". "Тете нанес большой вред", "Вечеринка "Шахтера" продолжилась", "Шахтер" не отступал и имел четкие шансы забить четвертый раз", - тональность материала можно оценить по этим тезисам.

Завершил автор упоминанием об отмененном голе: "Удар Вальверде оказался точным благодаря Винисиусу, который перекрывал голкиперу поле обзора. Винисиусу, который был в офсайде, не замеченном арбитром. Но после консультации VAR судья принял справедливое решение, которое определило честную победу "Шахтера".

2:1 в украино-испанском противостоянии этого сезона (два матча между сборными и поединок "Реала" против "Шахтера"). И еще как минимум трижды пути украинских и испанских команд в этом году пересекутся. Что бы там ни случилось, а об украинском футболе страна, лидирующая в Таблице коэффициентов УЕФА, уже узнала многое.

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