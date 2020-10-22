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Пятов дал Трубину очень практичное пожелание после дебюта в ЛЧ с победы над Реалом
Не очаровывайся, но цени победы
Капитан и вратарь "
С дебютом! Начало нового огромнейшего пути, который невозможно будет забыть! P.S. Желаю не слишком очаровываться победами, но всегда их ценить!
Напомним, что Анатолий Трубин дебютировал в этом матче в Лиге чемпионов, отыграл весь поединок. Андрей Пятов только что вернулся в состав после заболевания COVID-19 и был на замене.
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