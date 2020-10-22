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Пятов дал Трубину очень практичное пожелание после дебюта в ЛЧ с победы над Реалом

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Не очаровывайся, но цени победы

Пятов дал Трубину очень практичное пожелание после дебюта в ЛЧ с победы над Реалом
Новина українською

Капитан и вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов поздравил своего коллегу и конкурента по позиции в команде "горняков" 19-летнего Анатолия Трубина с победой над мадридским "Реалом" на 1 туре Лиги чемпионов 3:2.

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С дебютом! Начало нового огромнейшего пути, который невозможно будет забыть! P.S. Желаю не слишком очаровываться победами, но всегда их ценить!

Напомним, что Анатолий Трубин дебютировал в этом матче в Лиге чемпионов, отыграл весь поединок. Андрей Пятов только что вернулся в состав после заболевания COVID-19 и был на замене.

Пятов дал Трубину очень практичное пожелание после дебюта в ЛЧ с победы над Реалом - изображение 1

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В статье: Андрей Пятов Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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kotigorok (Чернігів)
22.10.2020 в 11:52
Пятов: Тобі ще далеко до мене, пацан.)
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