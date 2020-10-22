Пятов дал Трубину очень практичное пожелание после дебюта в ЛЧ с победы над Реалом

Капитан и вратарь " Шахтера " и сборной Украины Андрей Пятов поздравил своего коллегу и конкурента по позиции в команде "горняков" 19-летнего Анатолия Трубина с победой над мадридским "Реалом" на 1 туре Лиги чемпионов 3:2.

С дебютом! Начало нового огромнейшего пути, который невозможно будет забыть! P.S. Желаю не слишком очаровываться победами, но всегда их ценить!

Напомним, что Анатолий Трубин дебютировал в этом матче в Лиге чемпионов, отыграл весь поединок. Андрей Пятов только что вернулся в состав после заболевания COVID-19 и был на замене.