  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Хавбек Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Компания у него солидная

Хавбек Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Новина українською

Пресс-служба УЕФА запустила голосование на официальном сайте за лучшего футболиста 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Традиционно за награду ведут борьбу 4 исполнителя – среди них хавбек "Шахтера" Тете, в активе которого гол плюс результативная передача в матче с мадридским "Реалом" (2:3).

Читайте такжеТете: Раньше я играл за Реал в видеоигры, поэтому счастлив обыграть его в Мадриде

Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората оформил дубль в матче с киевским "Динамо" (2:0). Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман забил 2 мяча и отдал голевой пас в поединке с мадридским "Атлетико" (4:0).

Хавбек Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов - изображение 1

Также отметим, что крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо оформил дубль в рамках встречи с "Истанбулом" (2:0). Он играет за немецкий клуб на правах аренды – права на Анхелиньо принадлежат "Манчестер Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА Лига чемпионов Альваро Мората Кингсли Коман Лига Чемпионов УЕФА Анхелиньо Тете
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 11:39
Есть номинант и из киевского матча!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...