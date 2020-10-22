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Хавбек Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Компания у него солидная
Пресс-служба УЕФА запустила голосование на официальном сайте за лучшего футболиста 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Традиционно за награду ведут борьбу 4 исполнителя – среди них хавбек "Шахтера" Тете, в активе которого гол плюс результативная передача в матче с мадридским "Реалом" (2:3).
Нападающий туринского "Ювентуса" Альваро Мората оформил дубль в матче с киевским "Динамо" (2:0). Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман забил 2 мяча и отдал голевой пас в поединке с мадридским "Атлетико" (4:0).
Также отметим, что крайний защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо оформил дубль в рамках встречи с "Истанбулом" (2:0). Он играет за немецкий клуб на правах аренды – права на Анхелиньо принадлежат "Манчестер Сити".
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