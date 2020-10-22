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"Вы просто сюда заскочили?". Перед матчем с Аяксом Клопп гневно ответил на странный вопрос журналиста

Лига Чемпионов
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Юрген умеет держать удар

"Вы просто сюда заскочили?". Перед матчем с Аяксом Клопп гневно ответил на странный вопрос журналиста
Новина українською

Перед поединком с "Аяксом" менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу задали немного провокационный вопрос. Напомним, "красные" выиграли у голландцев со счетом 0:1. Диалог приводит Sky Sports:

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– Добрый вечер, Юрген!

– Привет!

– По поводу игры с "Аяксом" – вы не сможете воспользоваться креативом и точностью передачи Тьяго Алькантары в полузащите, а также у "Ливерпуля" не будет прочности и воздушной угрозы ввиду отсутствия Ван Дейка, как вы любите говорить, лучшего центрбека в мире. "Аякс" – компактная и быстрая команда. Думаете, у вас будут шансы без Тьяго и Вирджила с таким соперником?

– Нет (прим. ред. UA-Футбол – Юрген делает паузу, но улыбка сменяется на раздраженность). О, Боже. Я не уверен, что вы журналист. Или вы просто сюда заскочили?

К слову, после встречи немец отметил, что "этот вечер нельзя причислить к яркому футбольному событию, но футболисты "Ливерпуля" бились за результат".

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В статье: Юрген Клопп Аякс (Амстердам) Ливерпуль
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Источник:
ESPN

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