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"Вы просто сюда заскочили?". Перед матчем с Аяксом Клопп гневно ответил на странный вопрос журналиста
Юрген умеет держать удар
Перед поединком с "Аяксом" менеджеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу задали немного провокационный вопрос. Напомним, "красные" выиграли у голландцев со счетом 0:1. Диалог приводит Sky Sports:
– Добрый вечер, Юрген!
– Привет!
– По поводу игры с "Аяксом" – вы не сможете воспользоваться креативом и точностью передачи Тьяго Алькантары в полузащите, а также у "Ливерпуля" не будет прочности и воздушной угрозы ввиду отсутствия Ван Дейка, как вы любите говорить, лучшего центрбека в мире. "Аякс" – компактная и быстрая команда. Думаете, у вас будут шансы без Тьяго и Вирджила с таким соперником?
– Нет (прим. ред. UA-Футбол – Юрген делает паузу, но улыбка сменяется на раздраженность). О, Боже. Я не уверен, что вы журналист. Или вы просто сюда заскочили?
'Oh my God...are you a journalist?' ????♂️— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 21, 2020
Jurgen Klopp had no time for silly questions ahead of #LFC's #UCL clash with Ajax! ???? pic.twitter.com/KSgT2uGEVq
К слову, после встречи немец отметил, что "этот вечер нельзя причислить к яркому футбольному событию, но футболисты "Ливерпуля" бились за результат".
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