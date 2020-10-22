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Шахтер получил разрешение на проведение матча с Интером в ЛЧ со зрителями

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Правда, 15% емкости

Шахтер получил разрешение на проведение матча с Интером в ЛЧ со зрителями
Новина українською

На следующей неделе, во вторник, 27 октября, в Киеве "Шахтер" будет принимать итальянский "Интер". Игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины о проведении матча со зрителями.

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В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, проводимых в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".

Во время поединка "Шахтер" должен строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".

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В статье: Лига чемпионов НСК Олимпийский Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (7)
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Matu933 (Кировоград)
22.10.2020 в 13:06
почему для динамо 30% для Шахты 15
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 13:58
Щоб глядачі не заразилися.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
22.10.2020 в 13:05
від центру стадіону Олімпійський радіусом 1 км визнано "зеленою" зоною...
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 12:42
І не бояться ж коронавірусу. В Полтаві типа трупи на вулицях лежать, а тут усьо прекрасно...
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+3
0
aleks68
22.10.2020 в 12:45
когда ты чМо сам уже подохнешь?затычка во все дыры.тупоголовый эксперд по всем вопросам.
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0
-7
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 12:51
Я як джентльмен надаю тобі право здохнути першим, гнида.
+5
0
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scorpius (Ck)
22.10.2020 в 12:38
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0
-3


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