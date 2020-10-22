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Шахтер получил разрешение на проведение матча с Интером в ЛЧ со зрителями
Правда, 15% емкости
На следующей неделе, во вторник, 27 октября, в Киеве "
"Шахтер" получил официальное письмо от Министерства здравоохранения Украины о проведении матча со зрителями.
В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мероприятий, проводимых в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, которые начали допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".
Во время поединка "Шахтер" должен строго соблюдать все противоэпидемические мероприятия, а также организовать допуск в сектора не более 15% от количества болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".
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