Гвардиола на полтора месяца теряет важного футболиста Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо получил рецидив старой мышечной травмы бедра в поединке с "Порту". По информации Sky Sports, бразилец будет отсутствовать от 4 до 6 недель – об этом на пресс-конференции заявил сам менеджер "горожан".

Он вошел в игру на 85-й минуте встречи, заменив Родри, однако уже на 90+2 Пеп оформил обратную замену из-за повреждения своего хавбека – на поле вышел Стоунз.

Однако Гвардиола стартует с победы в квартете С, его команда возглавляет группу. В следующем туре Лиги чемпионов "небесно-голубые" встретятся с "Марселем" (27 октября).