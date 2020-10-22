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Гвардиола на полтора месяца теряет важного футболиста Манчестер Сити

Лига Чемпионов
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Экс-горняк получил травму

Гвардиола на полтора месяца теряет важного футболиста Манчестер Сити
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Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо получил рецидив старой мышечной травмы бедра в поединке с "Порту". По информации Sky Sports, бразилец будет отсутствовать от 4 до 6 недель – об этом на пресс-конференции заявил сам менеджер "горожан".

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Он вошел в игру на 85-й минуте встречи, заменив Родри, однако уже на 90+2 Пеп оформил обратную замену из-за повреждения своего хавбека – на поле вышел Стоунз.

Однако Гвардиола стартует с победы в квартете С, его команда возглавляет группу. В следующем туре Лиги чемпионов "небесно-голубые" встретятся с "Марселем" (27 октября).

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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