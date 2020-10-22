Роман Санжар: Шахтер провел огромную оборонительную работу в матче с Реалом

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар прокомментировал феерическую победу "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала" со счетом 3:2.

- Мало кто верил, что "Шахтер" в таком состоянии сможет зацепиться хотя бы за ничью. Но получилось круче, был разрушен миф о величии "Реала"! За счет чего "горняки" убедительно победили Королевский клуб?

- Во-первых, за счет правильной организации игры и максимальной самоотдачи. Во-вторых, терпели и сумели реализовать свои моменты. И, в-третьих, воспользовались не самым лучшим состоянием "Реала". Хотя и у "Шахтера" имелись большие проблемы с составом, но они сумели быстро перестроиться в данном поединке. Плюс, кажется, что мадридцы недонастроились и недооценили своего соперника. И "Шахтер" сполна наказал их за это. После провального первого тайма, в чем заслуга команды Каштру, во втором "Реал" включился, но так и не сумел отыграть гандикап в три мяча. А "горняки" - молодцы, выстояли, все отрабатывали в обороне, видно, что была проведена большая командная работа, и поэтому заслуженно победили.

- Кроме трех мячей у "Шахтера" было еще четыре стопроцентных голевых момента. Это говорит о слабой игре защиты "Реала"?

- Да, в первом тайме было два выхода один на один с вратарем, и столько же во втором, и к этому можно добавить достаточное количество перспективных моментов. Это не были спонтанные действия, а хорошо подготовленные выходы через пас в атаку. Они хорошо использовали свободные зоны, куда врывались быстрые Соломон, Тете и Дентиньо. Также их здорово поддерживали крайние защитники Додо и Корниенко. После завершения атак эта же группа откатывалась быстро назад, создавая плотность между линиями и между игроками перед своей штрафной площадкой. Вся команда провела огромную оборонительную работу. Это победа показала, что у "Шахтера" есть очень перспективные молодые футболисты, которые хотят играть в футбол и у них есть будущее.

- Сейчас в футболе многие команды выбирают тактику игры от обороны с быстрыми контратаками. И это приносит результат.

- Такую тактику и применил "Шахтер" против "Реала". Горняки не боялись обыгрывать один в один, было много врываний в зоны на скорости с предложением вперед, поэтом получались хорошие контратаки. А "Реал" наоборот, особенно в первом тайме, сыграл расслаблено, не было четкого перехода от атаки в оборону, не играли плотно с игроками "Шахтера". Вследствие чего им удавалось выходить не из плотного прессинга, появлялись возможности из центра поля делать хорошие передачи на ход за спину защитникам. Как я и отметил, за счет плотной игры обороны и закрытия зон, из-за чего не было возможности двигать мяч и игроков, донетчане заставили соперника в поисках обострения банально подавать мячи в штрафную. Но и здесь центральные защитники сыграли четко, почти без ошибок. Практически у "Реала" не было моментов. Выдержав тренерский план и стратегию игры, "Шахтер" заслуженно победил. Этот успех никак не назовешь случайным. Победа убедительна, с большим потенциальным запасом.

Напомним, что благодаря ничьей между "Интером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха "Шахтер" возглавил свою группу. Следующий матч в рамках ЛЧ горняки проведут с миланским грандом. Ранее правительство приняло решение по поводу допуска зрителей на трибуны НСК "Олимпийский" (подробнее здесь>>).