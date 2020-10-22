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Мюллер – о работе судьи в матче с Атлетико: Мы играем с величайшими хулиганами, а я получаю желтую за это?
Никто не жалуется так очаровательно, как Томас
Раумдойтер мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер остался недоволен своей желтой карточкой в матче 1-го тура Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (4:0).
Английский арбитр Майкл Оливер наказал немецкого исполнителя за фол на защитнике "матрасников" Киране Триппьере в первой половине встречи. В итоге, Мюллер выразил арбитру свое недовольство данным решением – его слова приводит Sport Bild.
"Что происходит? Эй! Это неправильно, мы играем против "Атлетико", величайших хулиганов мирового футбола, а я получаю желтую карточку за это?"
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