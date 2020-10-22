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Лига Чемпионов

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Мюллер – о работе судьи в матче с Атлетико: Мы играем с величайшими хулиганами, а я получаю желтую за это?

Лига Чемпионов
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Никто не жалуется так очаровательно, как Томас

Мюллер – о работе судьи в матче с Атлетико: Мы играем с величайшими хулиганами, а я получаю желтую за это?
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Раумдойтер мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер остался недоволен своей желтой карточкой в матче 1-го тура Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (4:0).

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Английский арбитр Майкл Оливер наказал немецкого исполнителя за фол на защитнике "матрасников" Киране Триппьере в первой половине встречи. В итоге, Мюллер выразил арбитру свое недовольство данным решением – его слова приводит Sport Bild.

"Что происходит? Эй! Это неправильно, мы играем против "Атлетико", величайших хулиганов мирового футбола, а я получаю желтую карточку за это?"

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Киран Триппьер Майкл Оливер
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Источник:
Sport Bild

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