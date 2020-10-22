Если у вас нету тети, или Сезон чудес продолжается! Акценты зрителя на играх Динамо и Шахтера в ЛЧ

Параллельные обзоры матчей двух украинских команд в одном европейском турнире практикую давно. Однако после игры "Динамо" во вторник и ввиду состава "Шахтера" на среду подумалось: писать-то будет почти не о чем, не говоря уже о минорности тона. К счастью, во второй день нам удалось-таки прорваться на заветный второй этаж – в отдел футбольной фантастики.

И не впервой, что характерно!

Наши соперники нынче в рейтинге УЕФА делят между собой третье место. "Шахтер" расположен на дюжину ступенек ниже – посредине второго десятка клубов, "Динамо" открывает четвертый.

Наверное, не стоит придавать значения турнирной таблице в коронавирусном бардаке да на старте сезона. И все же четвертое место "Реала" и десятое – "Ювентуса" как-то режут глаз. Напомню, у нас "Динамо" лидирует, а "Шахтер" идет третьим, отставая на два очка. Очевидно одно: ни одна из всех перечисленных команд не находится в оптимальном состоянии.

А кому сейчас легко?

У "Динамо" были именно что залатаны дыры минимум на двух позициях, и обе в обороне. У "Шахтера" в "старте" вышло от силы менее половины игроков основы. При том, что замены отменялись: в поединке с таким соперником выпускать было фактически некого. А проблемы индейцев – наших визави – украинского шерифа волновать не должны.

Если по-трезвому – без фанатизма, то потолком для "Динамо" должна была стать ничья, а об исходе матча "Шахтера" даже думать не хотелось. Чтобы раньше времени не расстраиваться.

Киевская игра смотрелась средне: три момента до перерыва, два с половиной после. В Мадриде уже первый тайм превысил эту норму, а второй его повторил.

В Киеве все решил первый гол Мораты, забитый тотчас после перерыва: вплоть до второго мяча "Динамо" не создало у ворот "Ювентуса" даже намека на опасный момент. В Мадриде единственной возможностью для "Реала" уйти от поражения стал удар Менди, заблокированный Корниенко на 78-й минуте. Легальных голевых шансов больше не было.

"Ювентус" без вариантов "наиграл" на победу. Я бы даже сказал: без шансов – единственным запомнившимся эпизодом у ворот Щенсны стал полумомент Сидорчука незадолго до финального свистка. Правда, справедливее смотрелся бы, на мой взгляд, минимальный победный счет.

"Шахтер" совершенно точно заслужил свою победу, при соотношении голевых моментов – 7:5 в его пользу. И это я еще считаю у "Реала" первый – когда Трубин обязан был брать мяч с острого угла в своем ближнем, и последний – когда мяч вообще не дошел до ворот. В любом случае, на выходе имеем примерно 2:1 в пользу команды Каштру. Помня, что в среднем реализуется приблизительно каждый третий шанс.

К великому счастью, о румынском арбитре Хацегане можем не вспоминать, а сербу Йовановичу вкупе с поляком Марчинеком только поаплодировать. За добросовестную профессиональную работу. ВАР – он ведь тоже разный бывает, а особенно когда дело касается домашних матчей клубов калибра "Реала"…

К слову, когда Кроос шел устанавливать мяч на угловую отметку, внутри меня что-то торкнуло, и, помимо своего желания, я замогильным голосом произнес: "Сейчас будет гол!" Жена, неистово болевшая за наших (так, что напрочь согнала с дивана кошку), после того как мяч влетел в сетку обвинила меня в том, что я "открыл свой грязный рот".

Раньше никогда от нее такого не слышал. И скорее всего, спать бы мне в эту ночь в одиночестве, кабы ВАР не разрулил, за что ему глубокое мерси.

Не могу сказать ни слова о чьем-либо везении в этих двух матчах. Автогол Варана, удвоившего счет в пользу "Шахтера", в большей степени стал заслугой прессинговавшего его Дентиньо. А в остальном все было исключительно по делу.

Самой видной фигурой по итогам обеих игр стал Тете. Первый гол "Шахтера" он забил, второй был забит после его удара, парированного Куртуа, а в третьем случае он ассистировал Соломону. Да и вообще, Тете принял участие во всех реально опасных для "Реала" атаках, кроме первой.

Второе место отдал бы вездесущему Корниенко, минимум трижды ярко отыгравшему в обороне, при этом эффективно подключавшемуся к атакам, и ставшему автором голевого паса Тете.

И лишь третьим назову автора дубля "Ювентуса" Морату. Он сделал счет, но кроме этого, по большому счету, мною замечен не был. Отметил бы также Кьезу, который в целом запомнился даже больше. Интересно, что в составе "Реала" чаще других в ключевых фрагментах игры фигурировал кипер Куртуа. Да и у того три стоящих сэйва при трех пропущенных мячах.

В "Динамо", извините, выделить некого. Ибо здесь говорят о футболе в чистом виде – том, что интересует не специалистов и профессионалов, а заурядное большинство зрителей. И, разумеется, это не черновая работа, не борьба за мяч, и не самоотдача. Так уж мы устроены, дилетанты – любители игры.

Общее впечатление. Много довелось услышать похвальных слов в адрес "Динамо". И, наверное, они заслужены. Лично мне хвалить не за что. Матч был проигран в одни ворота. В том смысле, что мы НИ РАЗУ не удосужились всерьез угрожать воротам "Ювентуса". Тогда как у наших ворот, кроме двух голов, были еще два приличных сэйва Бущана и едва не придуманный им же потенциальный гол Кьеллини.

Мы должны были проигрывать уже после первого тайма. Поэтому быстрый гол "Юве" после перерыва смотрелся абсолютно логично. А так да, если методом исключения, больше запомнился Сидорчук. Однако увы, его успешные действия не могли сказаться на результате, или хотя бы на счете.

Если у вас нету тети, то вам ее не потерять.

И если робко в атаку идете, то вам и не забивать.

Получается, единственным нашим шансом было: отстоять нули на табло. И тут продержались лишь пол-игры. Это не критика, это объективная реальность, данная мне в ощущениях. Соперник был очевидно сильнее, и, вопреки всем авансам и реверансам с его стороны, выиграл по сути на классе. А шо делать? Учиться, прогрессировать, чтобы дальше быть более конкурентными.

Гораздо сложнее комментировать то, что случилось в Мадриде, где все перевернулось с ног на голову. Рецепт этой победы вам выпишут эксперты. А у меня до сих пор в голове не укладывается, как железобетонный фаворит мог после первого тайма проигрывать обескровленному андердогу с крупным счетом. И как он не сумел его дожать потом, имея уже просто чудовищное превосходство в заменах.

Чудны твои дела, Господи!

Кривотолки об "игре на контору" оставьте тем болезным, для кого футбол уже давно превратился из любимого зрелища в эту самую игру. А мне будет очень сложно придумать что-нибудь менее банальное, нежели недооценка соперника.

И теперь, пользуясь случаем, хочу передать привет уже критикам Луиша Каштру и провозвестникам "кризиса в "Шахтере". Ведь все вышесказанное нисколько не умаляет ни сенсационности результата, ни заслуги команды в его достижении. А проблемы индейцев… ну, вы в курсе.

Сезон чудес продолжается! Еще одно подобное чудо, и можно будет говорить о том, что нам на руку ловить рыбку в мутной воде коронавирусного сезона. Какова доля правды в этой шутке – решайте сами. Но факт остается фактом. Фактически второй состав едва ли не аутсайдера группы завалил главного монстра в его же логове. Когда в памяти еще свеж похожий успех сборной.

Что это было – узнаем в следующих сериях. Пока же остается пожелать, чтобы Мадридское чудо не осталось великолепной случайностью по окончании турнира. И чтобы наоборот, импотенция "Динамо" в атаке к тому времени воспринималась бы как нелепый случай, заминка на старте. Подчеркну: вне зависимости от занятых мест.

Хочется действительно достойной игры. А то как-то даже неловко читать, когда ею называют 0:5 по моментам. Или же мы окончательно уверимся в том, что сели не в свои сани…

Итак, мы увидели киевский лед, скользя по которому было сложно добраться до ворот соперника, и мадридский пламень, из которого, подобно Фениксу, возродилась команда Каштру.

А лично для меня это был тур парадоксов. Команда, проигравшая без единого шанса в атаке, получила массу комплиментов. Тогда как команда, казалось, изначально шансов не имевшая, совершила поистине невозможное.

Не то чтобы я отдавал предпочтение кому-то из них. Одинаково сопереживал обеим – так же, как сегодня буду болеть за "Зарю". Просто поделился с вами своими впечатлениями, как обычно. Как там было у Макаревича: "И что увижу, о том спою".

Если перед игрой "Динамо" осторожно надеялся на лучшее, а от такого "Шахтера" вообще ничего не ждал, то "Заря" с "Лестером" откровенно интригуют. И почему-то кажется, что наиболее близкое к истине представление об уровне нашего чемпионата может дать именно этот поединок. Как говорят в Одессе, будем посмотреть.