Герой футбольного дня. Виктор Корниенко

После триумфального чемпионата мира U-20 футбольная община Украины активно искала того, кто бы среди молодых талантов смог соответствовать высокому званию чемпиона и на клубном уровне. А ведь еще масла в огонь добавляли новости из Австрии и Германии: Холанд забил, Холанд ассистировал, Холанд установил рекорд, Холанд перешел... Тот Холанд, который, как и наши ребята, был заметной фигурой на юношеском чемпионате мира 2019, но сборная которого не выиграла турнира и даже не дошла до финала.

Надежды возлагались и до сих пор возлагаются на Супрягу, Булецу, Попова, Бондаря, Чеха и др. Кто-то разочаровал, кто-то продолжает работать над своими возможностями, кто-то сделал шаг вперед. А Виктор Корниенко просто был незаметным. В "Мариуполе" он провел 19 матчей в УПЛ сезона 2019/20, однако вряд ли рассчитывал стать основным в "Шахтере".

У "горняков" позиция левого защитника вообще не вакантна. На ней играет один из лидеров команды, лучший левый защитник УПЛ и один из лучших в Европе Исмаили. Но травма бразильца и общий кадровый кризис дончан предоставили юному украинцу шанс. И за него он ухватился.

Не сомневайтесь, против "Реала" на "Альфредо ди Стефано" был выдающийся матч. Вы только осознайте всю ситуацию, которая может показаться чем-то сюрреалистичным: журналисты ведущих испанских изданий ругают победителя взрослого чемпионата мира Рафаэля Варана, вице-чемпиона мира среди взрослых Луку Модрича, четырехкратного победителя Лиги чемпионов Каземиро за неправильную, немощную игру против молодого украинца с тяжелой для испанцев фамилией. Рейды, которые Корниенко осуществлял своим флангом (после одного из таких был организован гол, после другого – не хватило пары сантиметров), красуются в видеонарезках на первых страницах авторитетных СМИ.

У европейцев просто разбегаются глаза: их поразила игра Тете, пишут, что Соломона никак, кроме фола, мадридцы остановить не могли, а Маркос Антонио выжигал центр поля. Но особо приятен тот факт, что в этой победе не последнюю роль сыграли украинцы. И Бондарь, и Корниенко выдали отличный матч. Трубин каши тоже не испортил.

Исмаили считался незаменимым. Но жизнь в очередной раз показывает, что таковых не бывает.