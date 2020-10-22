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Денисов: Вы не в курсе, где сейчас авторы статей о кризисе и не таком тренере в Шахтере

Лига Чемпионов
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Директор каналов Футбол - о победе Шахтера над Реалом

Денисов: Вы не в курсе, где сейчас авторы статей о кризисе и не таком тренере в Шахтере
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов эмоционально отреагировал на победу "Шахтера" над "Реалом" (3:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

"Вы не в курсе, а где сейчас все авторы статей о кризисе идей, игроков, тактики, трансферов и "не таком" тренере в "Шахтере"?

"Шахтер" атипичным составом, сродни юношеской Лиги Чемпионов, снял корону с миллиардной команды Зидана. Пожалуй, я видел лучшие в истории "Шахтера" 45 минут в ЛЧ.

3 гола в 1 тайме "сливочным" в ЛЧ забивали только дважды. "Лион" в 2005 (тот самый "Лион") и "Бавария" в 2000. А теперь ещё и наш украинский "Шахтер". Гордость", - написал Денисов в Фейсбук.

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В статье: Александр Денисов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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