  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тете - лучший, Трубин - худший. Данные InStat по игрокам Шахтера в матче с Реалом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тете - лучший, Трубин - худший. Данные InStat по игрокам Шахтера в матче с Реалом

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Тете - лучший, Трубин - худший. Данные InStat по игрокам Шахтера в матче с Реалом
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тете стал лучшим игроком матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Реала" (3:2) по данным InStat.

20-летний бразилец в данном поединке забил гол и отдал ассист и набрал по индексу InStat 422 балла.

Больше 300 баллов в составе "горняков" также набрали Давид Хочолава (338), Додо (332), Манор Соломон (316), Виктор Корниенко (310) и Валерий Бондарь (302).

Худший показатель среди игроков "Шахтера" - у Анатолия Трубина – 216 баллов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Тете InStat Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...