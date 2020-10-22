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Тете - лучший, Трубин - худший. Данные InStat по игрокам Шахтера в матче с Реалом
Хавбек "Шахтера" Тете стал лучшим игроком
20-летний бразилец в данном поединке забил гол и отдал ассист и набрал по индексу InStat 422 балла.
Больше 300 баллов в составе "горняков" также набрали Давид Хочолава (338), Додо (332), Манор Соломон (316), Виктор Корниенко (310) и Валерий Бондарь (302).
Худший показатель среди игроков "Шахтера" - у Анатолия Трубина – 216 баллов.
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Источник:Трибуна
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