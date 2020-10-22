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Палкин: В конце матча с Реалом на поле находилось сразу пятеро воспитанников академии Шахтера
Гендир горняков поделился эмоциями от матча с Реалом
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал
"В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки совершили настоящий футбольный подвиг!
Это победа для всех наших болельщиков, для всех кто в самое тяжелое время верит в команду!
Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей академии", — написал Палкин в Фейсбуке.
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