Палкин: В конце матча с Реалом на поле находилось сразу пятеро воспитанников академии Шахтера

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу команды над "Реалом" (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки совершили настоящий футбольный подвиг!

Это победа для всех наших болельщиков, для всех кто в самое тяжелое время верит в команду!

Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей академии", — написал Палкин в Фейсбуке.