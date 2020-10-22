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Палкин: В конце матча с Реалом на поле находилось сразу пятеро воспитанников академии Шахтера

Лига Чемпионов
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Гендир горняков поделился эмоциями от матча с Реалом

Палкин: В конце матча с Реалом на поле находилось сразу пятеро воспитанников академии Шахтера
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Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу команды над "Реалом" (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки совершили настоящий футбольный подвиг!

Это победа для всех наших болельщиков, для всех кто в самое тяжелое время верит в команду!

Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей академии", — написал Палкин в Фейсбуке.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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