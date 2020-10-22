Кобин: Обыграть Реал - такое может произойти лишь один раз в жизни

Экс-игрок "Шахтера", а ныне главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал победу "горняков" в групповом турнире Лиги чемпионов над испанским "Реалом" (3:2).

"На протяжении многих лет я был связан контрактом с "Шахтером" и знаю, что такое ждать своего часа. И когда тренер Мирча Луческу доверял место в старте, то вообще считал себя самым счастливым человеком на свете. Думаю, что вчера такие же эмоции пережили и резервисты "Шахтера", которым не только посчастливилось дебютировать в Лиге чемпионов, но и победить самого гранда - "Реал". Такое, действительно, может произойти лишь один раз в жизни. И наши ребята воспользовались этим шансом, громко заявив о себе в самом престижном европейском футбольном турнире. Если откровенно, то я не верил в победу "Шахтера" в Мадриде, но был убежден, что смена горняков не подведет в поединке с "Реалом".

Чувствовалось, что "Шахтер" очень хорошо подготовился к противостоянию с "Реалом", "горняки" знали, что мадридцы всегда плохо входят в сезон, что они становятся силой ближе к декабрю, но это уже проблемы испанского гранда. Главное, что "Шахтер" максимально воспользовался тем, что "Реал" находится не в лучшем физическом состоянии. Думаю, о недооценке "горняков" даже в таком составе, не могло быть и речи. И теперь у Луиша Каштру - приятная головная боль: кому отдать предпочтение когда ведущие игроки вернутся в строй? Ведь их дублеры порадовали хорошей организацией игры в обороне, филигранной техникой, умением дорожить мячом, мастерски уходили из-под прессинга.

Согласен, в начале второго тайма "горняки" не сразу разобрались с тем, что хозяева изменили расстановку, взяв на вооружение "ромб" в средней зоне и выдвинув на острие двух нападающих, что позволило им перехватить инициативу и сократить отставание в счете до минимума. Однако "Шахтер" сумел перестроиться, начал еще плотнее действовать на своей половине поля и при первой же возможности проводил острейшие контрвыпады. И наши футболисты были ближе, чтобы забить четвертый гол, чем пропустить третий.

Конечно, после довольно неожиданной победы над "Реалом" шансы "Шахтера" выйти из группы резко возросли, тем более, что в другой паре : "Интер" - "Боруссия" была зафиксирована ничья. И это именно тот случай, когда теперь все зависит от самих футболистов "Шахтера", - сказал Кобин.