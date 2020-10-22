Эксперт: У игроков Реала я не увидел злости на такой результат

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер на выезде обыграл Реал (3:2).

"У Каштру не было другого выхода, как отойти назад. На моей памяти, Шахтер так играл только с Барселоной в Суперкубке УЕФА, чтобы не давать зоны, и чтобы между линиями мяч не проходил.

Однако вчера Шахтер провел и много атак. В первом тайме было четыре момента, после которых счет мог стать и вовсе неприличным. Во втором тайме у горняков тоже моменты были, и игра могла заканчиваться намного раньше.

Но если честно, по лицам игроков Реала я не увидел злости на такой результат. В худших понятиях непрофессионализма - игра прошла, да и бог с ней, будем готовиться к Барселоне.

Но так в футбол в ЛЧ не играют. Как пишут специалисты, с тех пор как Зидан вернулся, многое неладно в мадридском клубе. Что-то не так, и что-то надо менять. Для нас было бы хорошо, чтобы этот кризис затянулся, ну а болельщики Реала не привыкли видать такой футбол. И дело не только в Рамосе, ведь мадридцы и с ним играли так же и проигрывали" – сказал Севидов.