Тете, Месси и Ансу Фати вошли в команду недели ЛЧ

УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Чемпионов. Опубликована символическая сборная.

Нашлось место для представителя "Шахтера" - Тете занял позицию на правом фланге атаки. Отметим, что также в команде Месси, Фати, Киммих и Коман.

