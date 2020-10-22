Лига Чемпионов
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Тете, Месси и Ансу Фати вошли в команду недели ЛЧ
Действия бразильца не остались незамеченными
УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Чемпионов. Опубликована символическая сборная.
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Нашлось место для представителя "Шахтера" - Тете занял позицию на правом фланге атаки. Отметим, что также в команде Месси, Фати, Киммих и Коман.
✨ Messi & Zapata spearhead the #UCLfantasy Team of the Week!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2020
Who was your top scorer? @PlayStationEU
Бразилец Тете также номинирован на звание
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