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Тете, Месси и Ансу Фати вошли в команду недели ЛЧ

Лига Чемпионов
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Действия бразильца не остались незамеченными

Тете, Месси и Ансу Фати вошли в команду недели ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги недели в Лиге Чемпионов. Опубликована символическая сборная.

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Нашлось место для представителя "Шахтера" - Тете занял позицию на правом фланге атаки. Отметим, что также в команде Месси, Фати, Киммих и Коман.

Бразилец Тете также номинирован на звание футболиста недели.

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В статье: Лионель Месси Шахтер (Донецк) Тете
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