Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" (2:3).

"Феноменальный результат. "Реал" был наказан за пижонство по отношению к "Шахтеру". Мадридцы вышли на поле, думали, что у "горняков" полулевый состав и сейчас они быстро выиграют. На самом деле, "Реал" проиграл этот матч еще до игры. И мог пропустить не три гола, а все шесть. "Реал" давал много пространства игрокам "Шахтера", а у донетчан молодые и быстрые игроки, им только это и надо было. При этом "горняки" играли без шести основных игроков и добыли феноменальную победу. Молодцы.

Конечно, в перерыве Зидан попытался внести коррективы, накрутил игроков, замены сделал. "Реал" забил два гола, но Трубина вины в них нет.

Теперь к "Шахтеру" приедет "Интер". Но у итальянцев не такая оборона, как у "Реала". Они свои ворота не откроют. Кроме того, итальянцы не так давно играли с "Шахтером", да и "Интер" приедет в Киев, уже посмотрев, как "горняки" разобрались с мадридцами. Думаю, ничья тоже будет хорошим результатом.

Конечно, "Шахтеру" можно бороться за выход из группы. И если "Динамо" сосредоточится на борьбе за третье место с "Ференцварошем", то "Шахтер" может цепляться за борьбу с "Интером" и "Реалом", потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у "Динамо" таких ребят пока нет", - сказал Сабо.