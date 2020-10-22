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Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Йожеф Йожефович продолжает поджигать

Сабо: В составе Шахтера есть молодые талантливые футболисты, а у Динамо таких ребят пока нет
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" (2:3).

"Феноменальный результат. "Реал" был наказан за пижонство по отношению к "Шахтеру". Мадридцы вышли на поле, думали, что у "горняков" полулевый состав и сейчас они быстро выиграют. На самом деле, "Реал" проиграл этот матч еще до игры. И мог пропустить не три гола, а все шесть. "Реал" давал много пространства игрокам "Шахтера", а у донетчан молодые и быстрые игроки, им только это и надо было. При этом "горняки" играли без шести основных игроков и добыли феноменальную победу. Молодцы.

Конечно, в перерыве Зидан попытался внести коррективы, накрутил игроков, замены сделал. "Реал" забил два гола, но Трубина вины в них нет.

Теперь к "Шахтеру" приедет "Интер". Но у итальянцев не такая оборона, как у "Реала". Они свои ворота не откроют. Кроме того, итальянцы не так давно играли с "Шахтером", да и "Интер" приедет в Киев, уже посмотрев, как "горняки" разобрались с мадридцами. Думаю, ничья тоже будет хорошим результатом.

Конечно, "Шахтеру" можно бороться за выход из группы. И если "Динамо" сосредоточится на борьбе за третье место с "Ференцварошем", то "Шахтер" может цепляться за борьбу с "Интером" и "Реалом", потому что в их составе есть молодые талантливые футболисты, а у "Динамо" таких ребят пока нет", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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(6 голосов)
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Комментарии (23)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2020 в 20:45
Ну й довбойгоб...
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
22.10.2020 в 20:29
Опытный, разбирается в футболе! Хотя и тролит немного!
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+3
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
22.10.2020 в 20:23
Боится дед пайки ахметовской лишиться :)
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+3
-3
Rosanero (palermo)
22.10.2020 в 20:21
Лиш здихались Фокіна,що ніс фігню тепер цей починає.
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+4
-3
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Инспектор ( )
22.10.2020 в 20:05
Другие говорят обратное чем Сабо
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+4
-2
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
22.10.2020 в 20:00
Старый идиот! Кто в шахте молодой кроме иностранцев га....он штопаный!
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+6
-4
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Динамо-машина (Киев)
22.10.2020 в 20:05
Там есть Корниенко. Хороший игрок. Ну и Бондарь. Из наших думаю всё. Но у Динамо больше талантливых, именно украинских футболистов.
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+6
-1
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таврия19752009 (симферополь)
22.10.2020 в 20:08
Трубин хоть мне он и не нравиться
+2
-3
Acsakal (Kharkov)
22.10.2020 в 20:45
От ти не вважаєш себе ідіотом, але читаєш, мабуть, по складах і не всі слова розумієш. Хіба Сабо десь сказав, що в Динамо не має таких молодих талановитих УКРАЇНСЬКИХ гравців??? Звісно, що він мав на увазі таланових молодих іноземців! У Динамо хіба що Циганков ходить досі в "подаючих надії", хоча вже й не зовсім молодих. Та й то не відігрує на рівні весь матч. А хто ще з молодих динамівців за рівнем гри може порівнятися з Тете, Додо, Соломоном?
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0
0
avatar
Байкал (Lviv)
22.10.2020 в 19:58
У людей віку Сабо є мізки,а у самого Сабо їх нема.
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+5
-3
kasevo1607 (Белая Церковь)
22.10.2020 в 19:56
Старческий маразм, напомню, если он забыл, что у Динамо уже полсостава молодых пацанов в основном составе. А Шахтеру вчера повезло, отскочили
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+4
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
22.10.2020 в 20:30
Шахтеру не повезло, а хорошо сыграл... а у йожиковича маразм - это факт
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
22.10.2020 в 20:51
У ображених динамофанів чи то із зором проблеми, чи то зі здоровим глуздом. Сабо ж не вік порівнював, а МАЙСТЕРНІСТЬ! Якщо в Динамо молодь така майстерна, то чого ж вона вдома без шансів Юве гру злила?
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0
-1
sulima50 (Киев)
22.10.2020 в 19:51
Йоська, не зловтіхай, чи від цього насолоджуєсь..Неділю назад, Ви нахвалялись грою збірної... двухлічник, вдаєш із аналітика а сам тільки би вкусити ДК....
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+4
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
22.10.2020 в 19:48
Подивився огляд матчу Реал - Кадіс. Стільки побачив талановитої молоді в Кадісі!
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+2
-2
Golfik25 (Киев)
22.10.2020 в 19:46
Что можно ожидать от холуя Ахмета? Его бы воля, он бы Шахтер сделал одним клубом на планете, чтоб ему все поклонялись.
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+8
-4
Просто Квашин (Харьков)
22.10.2020 в 19:43
Старый вонючий маразматик ДОЛЖЕН отрабатывать миску гнилой похлебки...Дай Бог ему здоровья...
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+5
-4
Dozenko (NewYork)
22.10.2020 в 19:42
Да! Циганков, который в 2 касания сделал гол в ворота Испании просто бездарь фартовый :D К тому же он уже старый, не то что Сабо - вечно молодой, вечно пьяный...(на фоне звучит трек группы Смысловые галлюцинации)
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+5
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
22.10.2020 в 20:07
Хорошая песня, надо послушать)
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+3
-2
Dozenko (NewYork)
22.10.2020 в 20:56
Я вот тоже вспомнил и послушал ))))
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
22.10.2020 в 19:40
На рахунок иолодих то і Сабо молодий.
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+6
-4
Shadow (Киев)
22.10.2020 в 19:34
Молодые и талантливые бразильцы
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+7
-4
Acsakal (Kharkov)
22.10.2020 в 20:54
і євреї. Але ж Сабо ніде не говорив, що в Динамо немає таких молодих і талановитих, як в Шахтарі, українців.
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0
0


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