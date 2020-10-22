  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Дулуб: Что не получилось у Динамо с Ювентусом - хорошо вышло у Шахтера с Реалом 
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: Что не получилось у Динамо с Ювентусом - хорошо вышло у Шахтера с Реалом 

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Горняки отыграли очень компактно и быстро

Дулуб: Что не получилось у Динамо с Ювентусом - хорошо вышло у Шахтера с Реалом 
Новина українською

Известный белорусский специалист Олег Дулуб, который в свое время поработал и в Украине, прокомментировал победу "Шахтера" над "Реалом" (3:2) в группе Лиги чемпионов.

"Положительные эмоции. Поймал себя на мысли, что этот матч ложиться в канву встречи "Динамо" с "Ювентусом". Что не получилось у "Динамо" – четкая игра в обороне, разящие контратаки. Это хорошо получилось у "Шахтера".

Горняки играли очень узко четверкой защитников плюс опускались Тете и Соломон. Также была насыщена игроками "Шахтера" опорная зона. Команда славится даже в чемпионате Украины тем, что после перехватов идут разящие контратаки. В таких матчах нужен элемент везения, наглости. В этом плане Корниенко молодец в ситуации с первым голом.

У "Шахтера" были качественные контратаки, качественная игра Тете и Марлоса плюс элемент везения был в пользу горняков. Модель игры "Реала" сыграла в пользу "Шахтера". У горняков была очень узкая четверка защитников, такое редко можно увидеть.

Эта игра показала потенциал "Шахтера", что команда может подстраиваться под соперника. Но потеря ведущих футболистов не могла не сказаться на модели игры горняков. Эта модель сработала. Выход из группы вполне реален для этого "Шахтера", – сказал Дулуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Олег Дулуб
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...