Русол: Организация матча Динамо - Ювентус, как и всегда на Олимпийском, прошла на высоком уровне

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол поделился впечатлениями от матча 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" – "Ювентус" (0:2).

"Организация матча с "Ювентусом" прошла на высоком уровне. По-другому никогда не было на НСК "Олимпийский". В связи с пандемией COVID-19 есть определенные правила, которых надо придерживаться. На трибуне люди сидели в шахматном порядке и просили надевать маски.

Впечатления от матча положительные. Для киевлян эта игра даст многое в плане опыта и понимания своего уровня на фоне такой команды, как "Ювентус". У "Динамо" много молодых футболистов, не надо зацикливаться на результате. Это сделает их только сильнее. Они выглядели достойно на фоне туринцев.

Этот опыт сделает их только сильнее, но и поможет чувствовать себя увереннее на поле. Не бывает такого, что с первого дня и секунды 20-летние ребята показывают результат. Уверен, что благодаря такому опыту "Динамо" станет сильнее как индивидуально, так и командно.

Итальянцы обыграли динамовцев прагматично, по счету. Добились результата при минимальных ресурсах", - сказал Русол.