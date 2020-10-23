Месси надеется, что Роналду сможет выздороветь от COVID-19 и сыграть в матче Ювентус – Барселона

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пожелал лидеру "Ювентуса" Криштиану Роналду выздороветь от коронавируса до их очной встречи во втором туре группового этапа ЛЧ. Напомним, поединок состоится 28 октября в Турине. Цитирует Месси сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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"Соперничество с Роналду было и остается особенным. Оно длилось много лет, а поддерживать определенный уровень в течение длительного времени крайне непросто. Дуэль между мной и португальцем была качественной на личном уровне, я думаю, людям она также понравилась. Болельщики "Реала", "Барселоны", да и вообще все поклонники футбола увидели грандиозное зрелище. Надеемся подарить им еще больше эмоций".