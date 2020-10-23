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Поединок Барселона – Ювентус может пройти с болельщиками
В декабре
Встреча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом" может пройти с болельщиками. По информации издания AS, поклонникам футбола разрешат посетить "Камп Ноу", если ситуация с COVID-19 не ухудшится.
На матч допустят до 5000 зрителей, но при условии, что протоколы "Барселоны" одобрят в правительстве Каталонии. Разрешение о матчах с болельщиками не будет распространено на Ла Лигу.
Напомним, "Ювентус" и "Барселона" встретятся на следующей неделе, но в Турине и в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Ответный поединок в квартете состоится 8 декабря.
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