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Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Он провел отличный матч
Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
На счету 24-летнего француза 2 гола и 1 результативная передача в матче против "Атлетико" (4:0).
В голосовании Коман опередил защитника Анхелиньо ("Лейпциг"), полузащитника Тете ("Шахтер") и нападающего Альваро Морату ("Ювентус").
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Источник:UEFA
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