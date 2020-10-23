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Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Он провел отличный матч

Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман признан лучшим игроком 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

На счету 24-летнего француза 2 гола и 1 результативная передача в матче против "Атлетико" (4:0).

В голосовании Коман опередил защитника Анхелиньо ("Лейпциг"), полузащитника Тете ("Шахтер") и нападающего Альваро Морату ("Ювентус").

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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Источник:
UEFA

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