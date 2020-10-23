Лига Чемпионов
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Фото на память: Бущан после матча с Юве сфотографировался с легендой туринцев
Джиджи Буффон в Киев приехал, хоть и просидел весь матч на лавке
Голкипер "
Напомним, что 42-летний вратарь туринцев в матче участие не принимал, так как на данный момент является дублером Войцеха Щенсны.
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