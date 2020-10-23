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Фото на память: Бущан после матча с Юве сфотографировался с легендой туринцев

Лига Чемпионов
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Джиджи Буффон в Киев приехал, хоть и просидел весь матч на лавке

Фото на память: Бущан после матча с Юве сфотографировался с легендой туринцев
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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан после матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2) сфотографировался с легендарным кипером итальянцев Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, что 42-летний вратарь туринцев в матче участие не принимал, так как на данный момент является дублером Войцеха Щенсны.

???????? @gianluigibuffon @georgiybuschan

Публикация от Георгий Бущан (@official_group_georgiy_buschan)

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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