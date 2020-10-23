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Срна: Мы показали, что можем. Теперь нужно взять реванш с Интером
Впереди у горняков еще долгий путь
Директор "
"Эмоции, конечно же, прекрасны. Вчера мы увидели пацанов, которые, я уверен, будут писать историю "Шахтера". Большая победа, важная победа, историческая победа, но мы ничего не сделали. У нас все впереди. Мы показали, что можем. С "Интером" нужно взять реванш. Будет тяжело.
Сейчас нужно переключиться на чемпионат Украины, который для нас очень важен. Но вчера мы одержали очень большую историческую победу. Как я сказал, двигаемся дальше", - сказал Срна.
Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против миланского "Интера". Матч состоится 27 октября в Киеве на НСК "Олимпийский", начало в 19:55.
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