Срна: Мы показали, что можем. Теперь нужно взять реванш с Интером

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна в интервью Shakhtar TV поделился эмоциями после победы "горняков" над "Реалом" (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Эмоции, конечно же, прекрасны. Вчера мы увидели пацанов, которые, я уверен, будут писать историю "Шахтера". Большая победа, важная победа, историческая победа, но мы ничего не сделали. У нас все впереди. Мы показали, что можем. С "Интером" нужно взять реванш. Будет тяжело.

Сейчас нужно переключиться на чемпионат Украины, который для нас очень важен. Но вчера мы одержали очень большую историческую победу. Как я сказал, двигаемся дальше", - сказал Срна.

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против миланского "Интера". Матч состоится 27 октября в Киеве на НСК "Олимпийский", начало в 19:55.