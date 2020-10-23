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Спасительным не стал. Гол Модрича в ворота Шахтера признан лучшим в первом туре ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Получилось красиво

Спасительным не стал. Гол Модрича в ворота Шахтера признан лучшим в первом туре ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА продолжает подводить итоги первого тура ЛЧ. Был определен лучший гол.

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Приз достался Модричу, который забил в ворота "Шахтера". Однако выстрел хорвата спасительным не стал - "Реал" проиграли дома 2:3.

Отметим, что также на награду претендовали Рамирес ("Краснодар"), Толиссо ("Бавария") и Гомес ("Аталанта").

Лучшим игроком первого тура стал вингер "Баварии".

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В статье: Лука Модрич Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
23.10.2020 в 19:11
Хм.....
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