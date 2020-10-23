Спасительным не стал. Гол Модрича в ворота Шахтера признан лучшим в первом туре ЛЧ

УЕФА продолжает подводить итоги первого тура ЛЧ. Был определен лучший гол.

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Приз достался Модричу, который забил в ворота "Шахтера". Однако выстрел хорвата спасительным не стал - "Реал" проиграли дома 2:3.

Отметим, что также на награду претендовали Рамирес ("Краснодар"), Толиссо ("Бавария") и Гомес ("Аталанта").