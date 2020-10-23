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Спасительным не стал. Гол Модрича в ворота Шахтера признан лучшим в первом туре ЛЧ
Получилось красиво
УЕФА продолжает подводить итоги первого тура ЛЧ. Был определен лучший гол.
Приз достался Модричу, который забил в ворота "Шахтера". Однако выстрел хорвата спасительным не стал - "Реал" проиграли дома 2:3.
Отметим, что также на награду претендовали Рамирес ("Краснодар"), Толиссо ("Бавария") и Гомес ("Аталанта").
⚽️ Luka Modrić wins ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????! ????????????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2020
Agree with the order?#UCLGOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/uGMDKOLFNT
Лучшим игроком первого тура стал
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