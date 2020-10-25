Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондарь: Дебют в Лч получился очень хорошим
Защитник "горняков" о дебюте в главном клубном турнире
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился впечатлениями от своего дебюта в ЛЧ против "Реала" (3:2).
"Делали свое дело. Приехали в Мадрид, чтобы заработать очки. Слава богу, нам удалось это сделать. Хорошие ощущения, эмоции переполняли сразу же после матча.
В раздевалке царила радость. Ребята все кричали, радовались. Дебют получился очень хорошим", – сказал Бондарь в эфире "Футбольного формата".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру
- АПЛ. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:1. Программа минимум
- Кендзера: Я не работал с Ребровым. Но партнеры о нем отзываются очень положительно
- Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...