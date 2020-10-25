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Бондарь: Дебют в Лч получился очень хорошим

Лига Чемпионов
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Защитник "горняков" о дебюте в главном клубном турнире

Бондарь: Дебют в Лч получился очень хорошим
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился впечатлениями от своего дебюта в ЛЧ против "Реала" (3:2).

"Делали свое дело. Приехали в Мадрид, чтобы заработать очки. Слава богу, нам удалось это сделать. Хорошие ощущения, эмоции переполняли сразу же после матча.

В раздевалке царила радость. Ребята все кричали, радовались. Дебют получился очень хорошим", – сказал Бондарь в эфире "Футбольного формата".

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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