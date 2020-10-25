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Матч Шахтёр – Интер обслужит болгарская бригада арбитров
Ранее Кабаков не обслуживал матчи украинских клубов
На матч второго тура группового этапа ЛЧ "Шахтер" – "Интер" назначена болгарская бригада арбитров.
Главным судьей назначен Георгий Кабаков. У бровок ему будут помогать его соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков. За ВАР будут отвечать немцы Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
Ранее Кабаков не обслуживал матчи с участием украинских команд.
Матч "Шахтер" – "Интер" состоится 27 октября в 19.55.
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