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Матч Шахтёр – Интер обслужит болгарская бригада арбитров

Лига Чемпионов
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Ранее Кабаков не обслуживал матчи украинских клубов

Матч Шахтёр – Интер обслужит болгарская бригада арбитров
Новина українською

На матч второго тура группового этапа ЛЧ "Шахтер" – "Интер" назначена болгарская бригада арбитров.

Главным судьей назначен Георгий Кабаков. У бровок ему будут помогать его соотечественники Мартин Маргаритов и Диян Валков. За ВАР будут отвечать немцы Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Ранее Кабаков не обслуживал матчи с участием украинских команд.

Матч "Шахтер" – "Интер" состоится 27 октября в 19.55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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