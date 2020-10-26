Шахтер – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".

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Подопечные Каштру преподнесли яркую сенсацию в 1-м туре главного клубного европейского турнира – мадридский "Реал" был побит в своем же логове со счетом 2:3. Мы бы с радостью зафиксировали текущую картинку в квартете "Шахтера", но впереди донецкой команде предстоит сыграть еще пять сложных поединков.

Во вторник, 27 октября, "нерадзурри" и "горняки" встретятся уже не в рамках Лиги Европы, а в Лиге чемпионов. Сможет ли тренер хозяев вынести урок из августовского полуфинала? Чем Конте собирается удивлять "Шахтер" на этот раз? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 27 октября – в 19:50 по киевскому времени.