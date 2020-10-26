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В Динамо три положительных теста на COVID-19 перед матчем с Ференцварошем - СМИ

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Из них два - у игроков основы

В Динамо три положительных теста на COVID-19 перед матчем с Ференцварошем - СМИ
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Вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

Также положительный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое идут на самоизоляцию.

Таким образом делегация "Динамо" отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября. Начало - в 22:00.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Виталий Миколенко Виталий Кулеба
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Комментарии (12)
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Dimka26 (Чернигов)
26.10.2020 в 13:35
это существенные потери. да и еще против важного матча..
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
26.10.2020 в 14:01
Миколенко запрягли як коняку,а зараз хоч відпочине перед матчами збірної.У Реброва виграють і без нього.
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0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
26.10.2020 в 13:24
У збірній буде шанс для луніна
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
26.10.2020 в 13:32
Два тижні - і в строю. Якщо ніяких ускладнень, чого всім і бажаю.
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+2
0
FCWROVY1 (Kyiv)
26.10.2020 в 13:23
Шкода
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+4
0
Shatskih (Kyiv)
26.10.2020 в 13:32
Fabia
Ответить
0
-3
Zarya88 (Марганец )
26.10.2020 в 13:53
Ушлепок
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.10.2020 в 13:23
Не "три положительные тесты", а "три положительных теста". Школота
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+2
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.10.2020 в 13:27
запішись в пєрєводчікі на общіх началах
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
26.10.2020 в 13:40
Заплати мне "на общіх началах"
0
0
Зритель (Харьков)
26.10.2020 в 13:47
Этот сайт уже давно пишет русскую версию страниц через гугл-перевод
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0
0
Bonus (Львів)
26.10.2020 в 14:02
Українську теж...
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