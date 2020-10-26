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В Динамо три положительных теста на COVID-19 перед матчем с Ференцварошем - СМИ
Из них два - у игроков основы
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".
Также положительный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое идут на самоизоляцию.
Таким образом делегация "Динамо" отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке.
Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября. Начало - в 22:00.
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