В Динамо три положительных теста на COVID-19 перед матчем с Ференцварошем - СМИ

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша".

Также положительный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое идут на самоизоляцию.

Таким образом делегация "Динамо" отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября. Начало - в 22:00.