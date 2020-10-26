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Стало известно, кто будет судить поединок Лиги чемпионов между Ференцварошем и Динамо
Киевляне с арбитром знакомы
Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Поединок "Ференцварош" – "Динамо", который состоится в среду, 28 октября, будет обслуживать судейская бригада во главе с Иваном Кружляком. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Матч состоится в Венгрии. Отметим, что киевлянам Иван Кружляк хорошо известен по работе сразу на двух матчах:
– плей-офф Лиги Европы, "Динамо" – "Олимпиакос" в 2019 году, гол Франа Соля принес "бело-синим" победу 1:0;
– плей-офф Лиги Европы, "Лацио" – "Динамо" в 2018-м, когда команды сыграли вничью 2:2.
36-летнему рефери будут помогать ассистенты Томаш Сомолани (Словакия) и Сирил Гренгуар (Франция). Четвертый арбитр – Борис Мархефка (Словакия). Арбитр VAR – Кристиан Дингерт (Германия), ассистент арбитра VAR – Бибиана Штайнхаус (Германия).
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