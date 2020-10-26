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Шахтер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шахтер - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Несколько месяцев назад "Интер" поиздевался над "Шахтером" в полуфинале Лиги Европы, сокрушив его со счетом 5:0. После такого результата недалеко и до комплексов перед соперником, но любую психологическую скованность должна снять победа над "Реалом" добытая в первом туре текущей Лиги чемпионов. Матч с "Интером" в Киеве должен показать, какой истинный уровень "горняков": тот, который мы видели в августе в Германии, или тот, который был неделю назад в Испании.

Матч состоится 27-го октября 2020-м году в 19:55. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также игру можно увидеть в Интернете на платформах Oll.tv и MEGOGO (сигнал от Воля ТВ).

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига чемпионов" от Игоря Семйона >>>.

На YouTube-канале UA-Футбол состоится аудио-трансляция матча "Шахтер" - "Интер".

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Где смотреть футбол
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
26.10.2020 в 16:14
Матч. Футбол 2
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