Шахтер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Несколько месяцев назад "Интер" поиздевался над "Шахтером" в полуфинале Лиги Европы, сокрушив его со счетом 5:0. После такого результата недалеко и до комплексов перед соперником, но любую психологическую скованность должна снять победа над "Реалом" добытая в первом туре текущей Лиги чемпионов. Матч с "Интером" в Киеве должен показать, какой истинный уровень "горняков": тот, который мы видели в августе в Германии, или тот, который был неделю назад в Испании.

Матч состоится 27-го октября 2020-м году в 19:55. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 1". Также игру можно увидеть в Интернете на платформах Oll.tv и MEGOGO (сигнал от Воля ТВ).

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Лига чемпионов" от Игоря Семйона >>>.

На YouTube-канале UA-Футбол состоится аудио-трансляция матча "Шахтер" - "Интер".