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Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы
Кадровые проблемы горняков еще остаются
После матча с "Ворсклой" (1:1) "
Утром 26 октября "горняки" провели открытую тренировку в Святошино.
Не тренировались с командой Исмаили, Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо.
Напомним, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" пройдет во вторник, 27 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (3)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:35
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Леонід Скачков (Рівне)
26.10.2020 в 18:33
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Андрей Док (Донецк)
26.10.2020 в 17:09
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