  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Кадровые проблемы горняков еще остаются

Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы
Новина українською

После матча с "Ворсклой" (1:1) "Шахтер" начал подготовку к матчу Лиги чемпионов с "Интером".

Утром 26 октября "горняки" провели открытую тренировку в Святошино.

Не тренировались с командой Исмаили, Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо.

Напомним, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" пройдет во вторник, 27 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Евгений Коноплянка Фернандо Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Исмаили Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:35
Реальное усиление это только Исмаили!
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
26.10.2020 в 18:33
Після Реала вже й не зрозумієш,де основа,а де дубль....Якщо вийдуть ті ж пацанята,то вони і Інтер порвуть!
Ответить
+1
0
Андрей Док (Донецк)
26.10.2020 в 17:09
Блин,Исмаили приступил к индивидуальным тренировкам ещё в конце августа,а уже конец октября!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...