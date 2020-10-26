Шахтер готовится к Интеру без четырех игроков основы

После матча с "Ворсклой" (1:1) " Шахтер " начал подготовку к матчу Лиги чемпионов с "Интером".

Утром 26 октября "горняки" провели открытую тренировку в Святошино.

Не тренировались с командой Исмаили, Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо.

Напомним, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" пройдет во вторник, 27 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.