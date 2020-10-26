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Без Миколенко и Бущана, но с Белуце и Клейтоном. Заявка Динамо на матч с Ференцварошем
В Венгрию Мирча Луческу везет 25 игроков
Киевское "
Всего в обойме Мирчи Луческу будет 25 исполнителей.
В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Будапеште голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. В то же время на выезд отправились новички Клейтон и Белуце.
Вратари: Бойко, Нещерет;
Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;
Нападающие: Клейтон, Родригес. Русин, Супряга.
Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.
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