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Без Миколенко и Бущана, но с Белуце и Клейтоном. Заявка Динамо на матч с Ференцварошем

Лига Чемпионов
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В Венгрию Мирча Луческу везет 25 игроков

Без Миколенко и Бущана, но с Белуце и Клейтоном. Заявка Динамо на матч с Ференцварошем
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Киевское "Динамо" огласило список игроков, которые отправятся на выездной матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошом".

Всего в обойме Мирчи Луческу будет 25 исполнителей.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде в Будапеште голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко. В то же время на выезд отправились новички Клейтон и Белуце.

Вратари: Бойко, Нещерет;

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Бэлуцэ, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Клейтон, Родригес. Русин, Супряга.

Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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