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Леоненко: Против Ювентуса у Динамо не было шансов, а вот с Ференцварошем будет реальная борьба

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Экспертное мнение Виктора Евгеньевича

Леоненко: Против Ювентуса у Динамо не было шансов, а вот с Ференцварошем будет реальная борьба
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от Ювентуса (0:2) и грядущий матч с "Ференцварошем".

"Ювентус" был сильнее. Без Роналду было так же тяжело, как и было бы с ним. Шансов реально никаких, и моментов у "Динамо" тоже не было. Три удара – со штрафного и с центра поля. Опасного ничего не было.

Забарного я тоже не хочу критиковать. Самое главное, чтобы набирались опыта. Никто ругать их не будет, потому что в соперниках был "Ювентус".

А вот с "Ференцварошем" будет реальная борьба. "Динамо" будет посильнее "Ференцвароша". Я с Ребровым разговаривал. Одно дело – чемпионат, другое – Лига чемпионов. Ребров позвонил мне 5-го числа и мы с ним разобрались", - рассказал Леоненко.

Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Виктор Леоненко Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
26.10.2020 в 18:37
...ну конечно, Юве Юве Юве, ...успевать надо было за "быстроногими", да хамить в атаках (в хорошем смысле), результат был бы. Динамо скоростных игроков не занимать, чего же боялись, ...-имени... Атаки были, но какие же они неконсолидированные то... Судят по потенциалу, а играть надо было по "решимости", ...веру в свои возможности сгубила осторожность Луческо, что ж, сошлись на достигнутом, ...на минималке... Меня коробят "лучше так", в свое время и не таких заваливали, когда ситуация позволяла..., а она позволяла - уверен... Не выпячиваю здесь грудь "за Динамо", но психологически команда уже вышла на второй номер, играя на своем поле и как бы мне эксперты не доказывали, Динамо могло сыграть хотя бы в ничейку, даже при таком составе..., ведь все голы в основном были на опережение да подстраховка дырявая...
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