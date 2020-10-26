Леоненко: Против Ювентуса у Динамо не было шансов, а вот с Ференцварошем будет реальная борьба

Экс-форвард " Динамо ", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от Ювентуса (0:2) и грядущий матч с "Ференцварошем".

"Ювентус" был сильнее. Без Роналду было так же тяжело, как и было бы с ним. Шансов реально никаких, и моментов у "Динамо" тоже не было. Три удара – со штрафного и с центра поля. Опасного ничего не было.

Забарного я тоже не хочу критиковать. Самое главное, чтобы набирались опыта. Никто ругать их не будет, потому что в соперниках был "Ювентус".

А вот с "Ференцварошем" будет реальная борьба. "Динамо" будет посильнее "Ференцвароша". Я с Ребровым разговаривал. Одно дело – чемпионат, другое – Лига чемпионов. Ребров позвонил мне 5-го числа и мы с ним разобрались", - рассказал Леоненко.

Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.