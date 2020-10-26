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Леоненко: Против Ювентуса у Динамо не было шансов, а вот с Ференцварошем будет реальная борьба
Экспертное мнение Виктора Евгеньевича
Экс-форвард "
"Ювентус" был сильнее. Без Роналду было так же тяжело, как и было бы с ним. Шансов реально никаких, и моментов у "Динамо" тоже не было. Три удара – со штрафного и с центра поля. Опасного ничего не было.
Забарного я тоже не хочу критиковать. Самое главное, чтобы набирались опыта. Никто ругать их не будет, потому что в соперниках был "Ювентус".
А вот с "Ференцварошем" будет реальная борьба. "Динамо" будет посильнее "Ференцвароша". Я с Ребровым разговаривал. Одно дело – чемпионат, другое – Лига чемпионов. Ребров позвонил мне 5-го числа и мы с ним разобрались", - рассказал Леоненко.
Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.
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