Трубин: Ребята из молодежки подкалывают - уже у Реала выиграл, считай, всего добился

Молодой вратарь " Шахтера " Анатолий Трубин, рассказал о своем дебютном матче в Лиге чемпионом против "Реала", который украинская команда выиграла со счетом 3:2.

"За первый тайм матча с "Реалом" поставил бы себе оценку 7-8 баллов. Очень хорошо сыграли при выходе из обороны, на выходе пару раз сыграл.

А за весь матч поставил бы себе 6 баллов, потому что были ошибки на выходе в конце матче, когда при угловом промахнулся по мячу, хотел посильнее ударить, но подвела техника. Были еще ошибки у меня в передачах.

После матча Андрей Пятов сказал, что важна уверенность и игра ногами очень важна.

Ребята из молодежки подкалывают, мол, уже у "Реала" выиграл, считай, всего добился. Это, конечно круто, приятно, но это шутки. Понятно, что впереди много работы, нужно прогрессировать. Если остановишься в прогрессе, зациклишься на этом уровне, то начну деградировать", - сказал Трубин.