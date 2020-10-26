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Трубин: Ребята из молодежки подкалывают - уже у Реала выиграл, считай, всего добился
Молодой кипер Шахтера оценил свою игру в матче с Реалом
Молодой вратарь "
"За первый тайм матча с "Реалом" поставил бы себе оценку 7-8 баллов. Очень хорошо сыграли при выходе из обороны, на выходе пару раз сыграл.
А за весь матч поставил бы себе 6 баллов, потому что были ошибки на выходе в конце матче, когда при угловом промахнулся по мячу, хотел посильнее ударить, но подвела техника. Были еще ошибки у меня в передачах.
После матча Андрей Пятов сказал, что важна уверенность и игра ногами очень важна.
Ребята из молодежки подкалывают, мол, уже у "Реала" выиграл, считай, всего добился. Это, конечно круто, приятно, но это шутки. Понятно, что впереди много работы, нужно прогрессировать. Если остановишься в прогрессе, зациклишься на этом уровне, то начну деградировать", - сказал Трубин.
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