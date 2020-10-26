  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Трубин: Ребята из молодежки подкалывают - уже у Реала выиграл, считай, всего добился
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин: Ребята из молодежки подкалывают - уже у Реала выиграл, считай, всего добился

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Молодой кипер Шахтера оценил свою игру в матче с Реалом

Трубин: Ребята из молодежки подкалывают - уже у Реала выиграл, считай, всего добился
Новина українською

Молодой вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, рассказал о своем дебютном матче в Лиге чемпионом против "Реала", который украинская команда выиграла со счетом 3:2.

"За первый тайм матча с "Реалом" поставил бы себе оценку 7-8 баллов. Очень хорошо сыграли при выходе из обороны, на выходе пару раз сыграл.

А за весь матч поставил бы себе 6 баллов, потому что были ошибки на выходе в конце матче, когда при угловом промахнулся по мячу, хотел посильнее ударить, но подвела техника. Были еще ошибки у меня в передачах.

После матча Андрей Пятов сказал, что важна уверенность и игра ногами очень важна.

Ребята из молодежки подкалывают, мол, уже у "Реала" выиграл, считай, всего добился. Это, конечно круто, приятно, но это шутки. Понятно, что впереди много работы, нужно прогрессировать. Если остановишься в прогрессе, зациклишься на этом уровне, то начну деградировать", - сказал Трубин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...