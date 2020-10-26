Лига Чемпионов
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Минус два перед Шахтером. Санчес и Сенси не отправились с Интером на матч ЛЧ
Конте найдет кем их заменить
Уже завтра донецкий "Шахтер" проведет второй матч в Лиге Чемпионов. В гости пожалует миланский "Интер".
Итальянская сторона уже несет потери. По данным Il Corriere dello Sport, в Киев не полетели Стефано Сенси и Алексис Санчес. У двоих футболистов - мышечные повреждения. Оба пропустили последнюю игру "Интера".
Начало завтрашней битвы - в 19:55. UA-Футбол проведет аудио трансляцию матча.
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
26.10.2020 в 18:35
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:28
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