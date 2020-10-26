Минус два перед Шахтером. Санчес и Сенси не отправились с Интером на матч ЛЧ

Уже завтра донецкий "Шахтер" проведет второй матч в Лиге Чемпионов. В гости пожалует миланский "Интер".

Читайте также Матч Шахтёр – Интер обслужит болгарская бригада арбитров

Итальянская сторона уже несет потери. По данным Il Corriere dello Sport, в Киев не полетели Стефано Сенси и Алексис Санчес. У двоих футболистов - мышечные повреждения. Оба пропустили последнюю игру "Интера".

Начало завтрашней битвы - в 19:55. UA-Футбол проведет аудио трансляцию матча.