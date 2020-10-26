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Минус два перед Шахтером. Санчес и Сенси не отправились с Интером на матч ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Конте найдет кем их заменить

Минус два перед Шахтером. Санчес и Сенси не отправились с Интером на матч ЛЧ
UA-Футбол
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Уже завтра донецкий "Шахтер" проведет второй матч в Лиге Чемпионов. В гости пожалует миланский "Интер".

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Итальянская сторона уже несет потери. По данным Il Corriere dello Sport, в Киев не полетели Стефано Сенси и Алексис Санчес. У двоих футболистов - мышечные повреждения. Оба пропустили последнюю игру "Интера".

Начало завтрашней битвы - в 19:55. UA-Футбол проведет аудио трансляцию матча.

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В статье: Алексис Санчес Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Стефано Сенси
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
26.10.2020 в 18:35
Сделайте этот Интер!!!!!!
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
26.10.2020 в 18:28
Удачи Шахтёру!!!
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