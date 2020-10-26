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Луческу: Ювентус и Барселона без проблем выйдут из группы. Не думаю, что будут сюрпризы

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Наставник Динамо рассказал о шансах своей команды в группе ЛЧ

Луческу: Ювентус и Барселона без проблем выйдут из группы. Не думаю, что будут сюрпризы
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о перспективах киевлян в группе лиги чемпионов.

"Мы пережили очень трудный период, пять лет без Лиги чемпионов и с финансовыми проблемами. Мы создали команду с игроками из молодежных команд, мы прошли квалификацию, но команда еще не сформирована.

"Ювентус" заслужил победу (0:2 в матче 1-го тура), они сильны и сумели забить в ключевые моменты. Я думаю, что "Ювентус" и "Барселона" без проблем выйдут из группы. Но я постараюсь вернуть киевское "Динамо" на тот уровень, которого оно заслуживает.

Не думаю, что в группе будут сюрпризы. "Ювентус" и "Барселона" сильнее нас и "Ференцвароша".

Каталонцы по-другому выглядят в еврокубках. Но, конечно, коронавирус может спутать карты", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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FCWROVY1 (Kyiv)
26.10.2020 в 21:01
Якщо такий настрій?то для чого було входити в лч..Ребров дамаю так не вважає
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Черноморчик (Одесса )
26.10.2020 в 20:33
мы пережили 5 лет без лиги чемпионов - я понимаю , когда это говолрит Суркис или ветеран команды , а не тренер который первый год в команде . прям переживал за Динамо все эти 5 лет .
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