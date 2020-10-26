Луческу: Ювентус и Барселона без проблем выйдут из группы. Не думаю, что будут сюрпризы

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о перспективах киевлян в группе лиги чемпионов.

"Мы пережили очень трудный период, пять лет без Лиги чемпионов и с финансовыми проблемами. Мы создали команду с игроками из молодежных команд, мы прошли квалификацию, но команда еще не сформирована.

"Ювентус" заслужил победу (0:2 в матче 1-го тура), они сильны и сумели забить в ключевые моменты. Я думаю, что "Ювентус" и "Барселона" без проблем выйдут из группы. Но я постараюсь вернуть киевское "Динамо" на тот уровень, которого оно заслуживает.

Не думаю, что в группе будут сюрпризы. "Ювентус" и "Барселона" сильнее нас и "Ференцвароша".

Каталонцы по-другому выглядят в еврокубках. Но, конечно, коронавирус может спутать карты", – сказал Луческу.