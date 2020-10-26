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Луческу: Ювентус и Барселона без проблем выйдут из группы. Не думаю, что будут сюрпризы
Наставник Динамо рассказал о шансах своей команды в группе ЛЧ
Главный тренер "
"Мы пережили очень трудный период, пять лет без Лиги чемпионов и с финансовыми проблемами. Мы создали команду с игроками из молодежных команд, мы прошли квалификацию, но команда еще не сформирована.
"Ювентус" заслужил победу (0:2 в матче 1-го тура), они сильны и сумели забить в ключевые моменты. Я думаю, что "Ювентус" и "Барселона" без проблем выйдут из группы. Но я постараюсь вернуть киевское "Динамо" на тот уровень, которого оно заслуживает.
Не думаю, что в группе будут сюрпризы. "Ювентус" и "Барселона" сильнее нас и "Ференцвароша".
Каталонцы по-другому выглядят в еврокубках. Но, конечно, коронавирус может спутать карты", – сказал Луческу.
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